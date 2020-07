Futbolista des del minut 1

En Quim Pelfort és un noi d’Igualada, va començar fent poliesportiu a l’escola i l’esport que més li va agradar va ser el futbol.

Amb 7 anys va començar a jugar al C.E. Odena, on va guanyar la seva primera lliga jugant de lateral. Dos anys després va canviar i va començar a jugar com a migcampista.

Encara segueix jugant a l’Odena, no ha tingut moltes lesions, però una gairebé el deixa sense poder tornar a jugar, no es va trencar el cartilec de creixement del dit per 2mm i el metge li va dir que si se l’hagués trencat no podría tornar a jugar a futbol, a part de que no li creixeria més el dit.

A en Quim també li agrada veure futbol, és del Barça des de ben petit i el seu jugador preferit és Messi.

Si no hagués jugat a futbol, hauria jugat a Handball.