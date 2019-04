Les noves Urgències 24 hores de l’Hospital HM Delfos ja són una realitat

260x366 Instal·lacions de l’HM Delfos de Barcelona. / FOTOS: HM DELFOS Instal·lacions de l’HM Delfos de Barcelona. / FOTOS: HM DELFOS

Quan la salut es ressent i patim algun episodi de dolor o malestar, la capacitat de reacció és clau. La rapidesa amb què actuem serà determinant, junt amb el bon ull clínic dels professionals mèdics que ens atenguin, a l’hora d’obtenir un diagnòstic que garanteixi una recuperació ràpida i exitosa. Sabent que visitar el servei d’Urgències d’un hospital mai és un moment agradable i que sol anar acompanyat de cert caos i incertesa, els responsables del nou Hospital HM Delfos han volgut invertir part del capital del pla director del centre en el seu servei d’Urgències.

Excel·lència assistencial

Tal com assenyala el director territorial d’HM Hospitales a Catalunya, el doctor Joan Sala, la remodelació de l’àrea persegueix “procurar l’actualització tecnològica, professional i de sistemes de gestió necessàries per oferir la màxima seguretat, sempre pensant en l’excel·lència assistencial i la millora de l’experiència del pacient”. Per fer-ho possible, el servei compta amb un equip multidisciplinari format per infermers, auxiliars, personal administratiu i professionals de medicina interna, medicina general i traumatologia. Els metges de la resta d’especialitats -cirurgia general i digestiva, urologia, cirurgia toràcica, cardíaca i vascular, endoscòpia, otorrinolaringologia, broncoscòpia, neurocirurgia i cirurgia plàstica- estan localitzables les 24 hores.

Respostes personalitzades

Les necessitats que presenta un pacient a l’arribar a un servei d’Urgències són molt diverses, la qual cosa ha fet que els responsables de l’HM Delfos hagin treballat en la conceptualització de les noves Urgències de l’hospital. Així, l’àrea compta amb diversos tipus de box, com un de triatge, un d’atenció d’aturada cardiorespiratòria, un d’atenció de politraumatisme agut greu i 11 boxs d’atenció general totalment equipats, als quals també se sumen una sala de radiologia convencional i dues sales d’espera internes per a pacients i familiars, entre d’altres. Per al doctor Sala, en tot aquest desplegament és on hi ha la diferència del nou servei: “Al contrari d’altres Urgències, aquí s’han dissenyat i distribuït diverses àrees d’espera interiors perquè el pacient i la seva família puguin ser controlats i atesos de manera àgil i directa en tot moment”.

També cal citar un nou box exprés per a visites ràpides, on el pacient amb patologies o quadres lleus és visitat pel metge i, com que no sol requerir exploracions complementàries, obté de seguida l’informe i la prescripció mèdica i pot ser donat d’alta ràpidament.

Cures intensives i unitat coronària

La nova àrea també es caracteritza per disposar d’una tecnologia d’última generació. Així, compta amb una plataforma de servei de diagnòstic radiològic i per la imatge que inclou ecografia polivalent, TAC, ressonància, medicina nuclear i PET-TAC. Així mateix, cal destacar els dispositius de la unitat de radiologia intervencionalista i la sala d’hemodinàmica, dotades d’un equipament d’última generació per a tres grans àrees com són cardiologia intervencionista (angioplàstia), neurovascular i radiologia vascular perifèrica.

I això no és tot, ja que una de les especificitats que donen més valor afegit a les noves Urgències és que té contigus els serveis de cures intensives i la unitat coronària, que compten amb 11 llits totalment equipats per atendre tots els casos de patologia greu aguda que puguin arribar-los derivats. Al capdavant d’aquests serveis hi ha un equip de medicina intensiva i cardiologia les 24 hores del dia, i un altre d’infermeria altament especialitzat.

Nous protocols

Pel que fa a les funcionalitats, gràcies a la tecnologia existent de serveis de diagnòstic per la imatge i la sala d’hemodinàmica, l’Hospital HM Delfos compta amb un pla d’atenció i protocol de codi infart, anomenat Codi IAM, orientat a malalts cardiològics aguts amb infart de miocardi. La innovació de les noves Urgències també es tradueix en plans assistencials per a pacients amb patologies amb prevalença alta, com és el cas de CardioCheck, que suposa una atenció directa i sense demores dels pacients amb problemes o processos cardíacs com infarts de miocardi o arrítmies greus, que han de ser atesos immediatament, o Neurocheck i Oncocheck, pensats per a processos clínics específics neurològics i oncològics, respectivament.

