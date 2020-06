L’Institut de Microcirurgia Ocular recupera la normalitat

L’Institut de Microcirurgia Ocular (IMO) recupera la normalitat. El centre del grup Miranza està reincorporant tota l’activitat sanitària programada que va quedar ajornada amb motiu de l'estat d'alarma, amb la qual cosa les consultes i les intervencions quirúgiques ja previstes abans del 14 de març es van afegint gradualment a les actuacions de caràcter urgent que l'IMO no ha deixat de fer durant tot aquest període.

540x213 Exterior de les instal·lacions de l'IMO a Barcelona / IMO Exterior de les instal·lacions de l'IMO a Barcelona / IMO

I és que l’IMO es va adaptar ràpidament a les mesures excepcionals decretades pel govern de l'Estat fa tres mesos, i va passar a dedicar tots els seus esforços a l’atenció d’urgències oftalmològiques les 24 hores, tant presencialment com de forma telefònica. Més encara, una part d'aquesta adaptació es consolidarà, ja que del servei de telemedicina que es va posar en marxa a partir d’ara se'n podran beneficiar tots els seus pacients.

Però no tota l'actuació de l'IMO durant aquesta crisi de la covid-19 ha estat de portes endins. Des del primer moment, el centre, igual que totes les clíniques del grup Miranza, es va oferir per atendre les urgències oftalmològiques derivades dels hospitals públics, sense cost.

Les àmplies instal·lacions de l’IMO, amb més de 24.000 metres quadrats, permeten mantenir sense dificultats la distància de seguretat

Protocols exhaustius de protecció

Aquest retorn paulatí a la normalitat, per descomptat, s'està fent amb un escrupulós seguiment de les noves i més exigents mesures de seguretat i higiene marcades pel Ministeri de Sanitat, per garantir la protecció dels pacients i treballadors de l’Institut. Amb aquest objectiu, s'han modificat tots els protocols d'actuació preexistents.

Val a dir que l'IMO compta amb avantatges estructurals. Per exemple, les àmplies instal·lacions de més de 24.000 metres quadrats permeten mantenir sense dificultats la distància de seguretat entre pacients i de manera general. És a dir, tant a la consulta com a les zones de trànsit, tant a l’àrea quirúrgica i a les sales d'espera. És significatiu assenyalar que, tot i limitar el nombre de persones que poden accedir al centre i complir estrictament amb la distància de seguretat, la sala d’espera principal té prou capacitat per acollir tots els nostres pacients amb un acompanyant cadascun.

540x411 La sala d'espera permet que es guardi perfectament la distància de seguretat / IMO La sala d'espera permet que es guardi perfectament la distància de seguretat / IMO

L'escenari es repeteix en una zona tan crítica com és una àrea quirúrgica. En el cas de l'IMO, també permet mantenir la distància de seguretat entre pacient i pacient. A banda d’espaiar les intervencions, es disposa d’un vestidor independent per a cada pacient per garantir la màxima seguretat.

I amb un afegit. Els pacients quirúrgics no solament es fan les proves ordinàries (proves i anàlisis preoperatòries), sinó que se’ls fa la prova PCR o bé el test ràpid de detecció d’anticossos de la covid-19. Així es compleixen les directrius del Departament d’Anestèsia i la Comissió de Prevenció i Control d’Infeccions ( Joint Comission International), en col·laboració amb el laboratori de genètica i biologia molecular de la Fundació IMO. Els vuit quiròfans existents, a més, disposen de la màxima qualificació ISO 6 de sales d’ambient controlat (segons la norma UNE 171340 d’AENOR).

A tots els pacients se'ls facilita gel hidroalcohòlic i, si és necessari, mascareta i guants

S’han intensificat les mesures d’higiene, neteja i desinfecció de totes les instal·lacions, equips i instrumental. Abans i després de cada pacient es procedeix a desinfectaar totes les superfícies de la consulta i els instruments utilitzats. Igualmet, per evitar qualsevol contacte directe durant les exploracions, s’ha implantat l’ús d’estructures protectores. I en un tercer nivell, no menys important, tot el nostre personal compleix amb les mesures d’higiene i seguretat extremant el rentat de mans i fent servir mascareta i guants en tot moment.

A més, a tots els pacients que acudeixin al centre se’ls facilitarà gel hidroalcohòlic per rentar-se les mans i, en cas de no portar-ne, també se'ls proporcionarà mascareta i guants per garantir la seva màxima seguretat a la clínica.

540x369 S’han intensificat les mesures d’higiene, neteja i desinfecció de les instal·lacions, equips i instrumental / IMO S’han intensificat les mesures d’higiene, neteja i desinfecció de les instal·lacions, equips i instrumental / IMO

Per refermar la màxima comoditat que l'IMO ofereix als seus pacients, se'ls enviarà a casa la documentació necessària que justifiqui la seva consulta o intervenció amb la finalitat de facilitar el desplaçament a la clínica.

Més informació a: