Innovació aplicada a la carretera

La mobilitat està vivint un canvi de paradigma, en què cada cop més guanya pes la mobilitat sostenible, verda i segura. L’objectiu és que la innovació i les infraestructures -és als Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides per al 2030- vagin juntes per oferir als usuaris de les vies de comunicació un viatge més segur, còmode, sostenible i adaptat a les seves necessitats.

Intel·ligència artificial, internet de les coses, cloud computing o big data són algunes de les tendències tecnològiques presents en els projectes actualment en desenvolupament. Es tracta de trobar noves solucions basades en aquests recursos tecnològics per millorar l’experiència dels usuaris, sobretot de les grans infraestructures viàries. Per exemple, utilitzar tecnologia analítica predictiva a partir de diverses fonts de dades permetria predir les necessitats de manteniment i la possibilitat de monitorizar l’estat del paviment.

540x351 Detall dels ginys que permeten la recopilació de dades en les grans vies de comunicació / ABERTIS Detall dels ginys que permeten la recopilació de dades en les grans vies de comunicació / ABERTIS

La mobilitat del futur

Amb la combinació del big data i la intel·ligència artificial es pot gestionar gran quantitat de dades i extreure’n coneixement. “A partir de la informació que es recull -tipus de vehicle, per on passa, amb quina freqüència, quins dies i a quines hores, o el nombre d’ocupants-, els algoritmes d’IA extreuen uns patrons de comportament dels clients que ajudaran a fer la conducció més fàcil, eficient i segura, i permetran oferir solucions personalitzades als clients”, assegura Àngela Nebot Castells, investigadora de l’IDEAI-UPC - Intelligent Data Science and Artificial Intelligence Research Center.

En aquest sentit, per exemple, Abertis, un dels operadors de referència internacional en la gestió d’autopistes, ha arribat a un acord global de col·laboració amb la multinacional de tecnologia IBM per posar en marxa el que anomenen un “garatge d’innovació”, en què a través de la tecnologia milloraran les infraestructures vials.

D’entrada la col·laboració se centrarà en quatre projectes que ja estan en marxa: un sistema de monitorització constant de les autopistes per prevenir la degradació del paviment i optimitzar el manteniment; un sistema d’intel·ligència artificial i predicció del temps per oferir més seguretat i eficiència a l’hivern; un sistema de suport a la mobilitat sense barreres, i l’ús de big data per oferir solucions personalitzades als clients i ampliar els sistemes sense barreres ( free flow). Tot això ho faran treballant conjuntament per desenvolupar aquestes solucions, analitzant la seva viabilitat per dur-les a terme a curt o mitjà termini.

‘Free flow’

Per aconseguir-ho Abertis compta amb equips transversals i transnacionals amb professionals d’Espanya, França, Itàlia, Xile, Puerto Rico, Brasil, Argentina, Índia i Mèxic. La companyia impulsa el programa Road Tech per donar respostes a la mobilitat del futur amb avenços tecnològics a la infraestructura, com el projecte de les autopistes intel·ligents de cara als vehicles elèctrics, connectats i autònoms.

És el cas del sistema de cobrament electrònic dels peatges sense barrera, conegut com a free flow, que permet que els clients paguin la tarifa que els correspon sense necessitat de parar al peatge, pagar, esperar que el semàfor es posi verd i s’aixequi la barrera. Només cal tenir un telepeatge, anar per les vies ràpides reservades -carrils pintats de color blau-, reduir la velocitat a 60 km/h i passar per sota dels pòrtics metàl·lics -a la mateixa alçada que els antics peatges-, dotats amb unes antenes que reben el senyal que permet identificar cada vehicle.

Gràcies a la tecnologia, tot són avantatges: es redueix el temps del trajecte, la congestió, el consum i la despesa de combustible, es minimitzen les emissions contaminants, és més segur i còmode, es detecten impagaments i alhora l’empresa coneix els seus clients. Aquest sistema universal, pensat per a qualsevol tipus de vehicle i sistema de pagament telemàtic, que és viable tant en vies urbanes com interurbanes, també està preparat per ser compatible amb els vehicles connectats i autònoms.

El sistema de pòrtics sense barrera fa gairebé 20 anys que és present en països com Austràlia, Canadà, Estats Units, Xile, Portugal o Israel. Altres països com Alemanya, Eslovènia, Eslovàquia o Hongria funcionen amb una variant del free flow que fixa la posició del vehicle a través del GPS.

Els cotxes estan dotats d’un dispositiu especial que permet saber quants quilòmetres han fet a les vies de pagament, i envia les dades rebudes del satèl·lit a un centre computacional que les processa. A Espanya, el primer peatge sense barreres és el de la Roca a l’AP7 en direcció França, que està en funcionament des del març del 2017.