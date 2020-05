Heura Foods, Idoven, Nantek, Bdeo_app, Saalg Geomechanics i Berdac guanyen els Premis EmprenedorXXI

Les empreses Heura Foods, Idoven, Nantek, Bdeo_app, Saalg Geomechanics i Berdac han guanyat els Premis EmprenedorXXI, impulsats per CaixaBank, a través de DayOne, la seva divisió especialitzada per a empreses de tecnologia, innovació i els seus inversors, i coatorgats pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, a través d'Enisa. Les sis guanyadores han estat seleccionades d’entre les 993 empreses d'Espanya i Portugal que han participat en aquesta edició en els premis.

Malgrat la situació excepcional que estem vivint per la covid-19, CaixaBank i Enisa segueixen impulsant i donant suport a l'activitat emprenedora, i també reconeixent la important tasca que duen a terme. En aquesta ocasió, l'acte de lliurament s'ha dut a terme de forma telemàtica, en una sessió en què han participat Reyes Maroto, ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, i Ana Díez Fontana, directora executiva de Negocis i Emprenedors de CaixaBank. També hi han intervingut José Bayón, conseller delegat d'Enisa; Xavier Oms, director general de CaixaBank Payments & Consumer, i Àngel Soto, director de l’Àrea de Negoci de MicroBank, entre d'altres ponents. Els guardons s'han lliurat en el marc de la jornada DayOne Innovation Summit Live, on s'han dut a terme sessions d'emprenedoria i innovació.

El premi inclou una dotació econòmica de 15.000 euros per a tots els guanyadors i l'accés a un programa internacional d'acompanyament en algun dels principals hubs d'innovació del món, com Silicon Valley o Cambridge (Regne Unit), al qual tindran accés els guanyadors i finalistes de cada sector.

Reconeixement a les empreses amb més potencial de creixement

En aquesta edició s'han definit sis sectors vinculats a les noves tendències en innovació i a les àrees de negoci de CaixaBank: AgroFood, Health, Sènior, Mobility, Prop Tech i Impact. Per escollir l'empresa guanyadora de cada sector, el jurat, integrat per més de 80 representants dels principals fons de capital de risc, corporacions i experts de l'ecosistema tecnològic, s'ha reunit virtualment per prendre aquesta decisió. Els jurats han estat presidits per AgroBank, Caixa Capital Risc, MicroBank, CaixaBank Payments & Consumer, CaixaBank Negoci Immobiliari i CaixaBank Sènior.

Les guanyadores



Heura Foods (Catalunya)

Ha obtingut el premi en el sector Agro Food. Crea productes carnis amb ingredients 100% vegetals. L'empresa, allotjada en una de les incubadores de Barcelona Activa, té com a objectiu fer front als problemes de l'actual sistema alimentari, oferint proteïnes amb un impacte positiu a través d'aliments sostenibles i nutritius. Actualment els seus productes estan disponibles en més de 2.000 punts de venda i estan presents en 6 països. En aquest sector, les empreses finalistes han estat Inndeo (Aragó) i Cedrion (Madrid).

Idoven (Madrid)

Ha aconseguit el guardó en la categoria Health. Start-up pionera en e-Health que està redefinint la forma en què es diagnostiquen les arrítmies cardíaques a nivell mundial per a detectar a temps malalties del cor i prevenir així greus problemes, entre els quals es troben els infarts i la mort sobtada. Per a això, combina l'anàlisi de dades en el núvol basat en potents algorismes d'intel·ligència artificial amb l'ús de tecnologia mèdica capdavantera wearable. A la categoria Health, els projectes finalistes han estat Wivi (País Basc) i Able Human Motion (Catalunya).

Nantek (País Basc)

Ha aconseguit el reconeixement en l’àmbit Impact. Aquesta empresa converteix el plàstic en combustible mitjançant l'ús de nanoelements a través d'un procés termoquímic. A més, la tecnologia desenvolupada aconsegueix reconvertir els residus de plàstic mixt no reciclats en compostos d'alta qualitat que es poden utilitzar com a matèria prima per a les indústries relacionades amb la generació d'energia, la petroquímica i el plàstic.. En aquest sector, les empreses finalistes han estat Aplanet (País Basc) i Kimple education (Madrid).

Bdeo_app (Madrid)

Ha estat premiada en el sector Mobility. Proporciona intel·ligència visual per a la indústria de l'assegurança reduint costos i optimitzant temps, alhora que millora l'experiència del client final. Presenta una tecnologia de vídeo orientada a l'obtenció de manera remota de proves documentals amb la capacitat de tractar-les a través d'un potent motor d'intel·ligència visual. A la categoria Mobility, les empreses finalistes han estat FuelSave (Portugal) i Trucksters (Madrid).

Saalg Geomechanics (Catalunya)

Ha estat l'empresa amb més potencial de creixement en la categoria Prop Tech. Companyia de software d'enginyeria especialitzada en la predicció i l'anàlisi del comportament del terreny en grans projectes d'enginyeria civil i edificació. Desenvolupa DAARWIN, una plataforma web que utilitza algorismes genètics (machine learning) per a gestionar el risc geotècnic, mitjançant la comparació de dades d'instrumentació geotècnica i models predictius en temps real durant l'execució de l'obra. Els projectes finalistes en aquesta categoria han estat Abora Solar (Aragó) i Cubelizer (Madrid).

Berdac (Catalunya)

Ha guanyat en el sector Sènior. Ha creat el primer dispensador intel·ligent de medicaments (IMA) que evita errors i oblits, millorant la salut dels pacients i la tranquil·litat de les seves famílies. Quan arriba l'hora de prendre la medicació, IMA alerta al pacient i amb solo prémer un botó dispensarà sempre la dosi correcta. A més, gràcies a la seva plataforma cloud de monitoratge, fa el seguiment de l'adherència de milers de pacients, reduint el risc de recaigudes i hospitalitzacions. En aquest sector, les empreses finalistes han estat Adopta un Abuelo (Madrid) i Cocuus system (Navarra).

13 anys de trajectòria

Més de 5 milions en premis i prop de 7.000 participants Des que els Premis EmprenedorXXI es van crear, l'any 2007, Enisa i CaixaBank han invertit 5,2 milions d'euros en premis i accions d'acompanyament, dels quals s'han beneficiat 360 empreses. Al llarg de la seva història, prop de 7.000 empreses de nova creació han participat en aquestes convocatòries i, cada any, més de 400 empresaris, inversors i representants d'entitats vinculades a l'emprenedoria hi han col·laborat com a integrants de diversos comitès i jurats.

