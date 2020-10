Com explicar què és una Junta General a un jove accionista

260x368 La portada del tercer còmic de 'Les finances de la Carlota' / CAIXABANK La portada del tercer còmic de 'Les finances de la Carlota' / CAIXABANK

La cultura financera és bàsica per al benestar de les persones. Conèixer conceptes sobre economia i finances i saber com utilitzar-los és clau per moure’s amb desimboltura en la societat actual. Tenir un mínim de coneixements en aquestes matèries permet als usuaris resoldre problemes relacionats amb les seves finances personals i prendre les seves decisions d’inversió de forma més fonamentada.

És important que l’educació financera comenci des de la infantesa mitjançant jocs o activitats que ajudin els nens a entendre l’esforç que es necessita per aconseguir ingressos i què han de fer per poder mantenir-los. Així, a mesura que vagin creixent podran aplicar en el seu dia a dia els conceptes apresos d’una forma més natural.

La clau per promoure la cultura financera en la societat en general es troba en l’adaptació de missatges com ara: com explicar als més joves el funcionament bàsic del mercat de valors? O quina és la funció social d’un banc? Traslladar aquests missatges és tot un repte, sens dubte, però resulta del tot necessari afrontar-lo perquè els nens entenguin des del principi com planificar les seves finances personals. Fer-ho a través d’un còmic és una bona manera de començar.

CaixaBank, compromesa amb la cultura financera

Com a banca socialment responsable, CaixaBank està compromesa amb l’impuls de la cultura financera tant dels seus clients i accionistes com de la societat en general. L’entitat compta amb un Pla de Cultura Financera que té com a objectiu impulsar el coneixement financer a través d’informació neutra, independent i de qualitat perquè els ciutadans puguin prendre millors decisions en termes financers. Es tracta d’ajudar que les persones siguin plenament conscients de les seves decisions financeres.

CaixaBank ha estat la primera entitat de l’Íbex-35 a oferir formació en economia i finances als seus accionistes, la qual cosa l’ha convertit en un referent en aquest sentit entre les companyies que integren aquest índex borsari.

Una de les iniciatives que l’entitat duu a terme dins el seu Pla de Cultura Financera és el programa Aula, que es va posar en marxa l’any 2011 i té com a objectiu facilitar formació financera de rellevància als accionistes de l’entitat, inclosos els més joves.

‘Operació Junta: Les finances de Carlota’

Entre les activitats del programa Aula de formació financera per a accionistes destaca l’edició de la sèrie de còmics Les finances de Carlota, que ajuden a descobrir de forma divertida el funcionament bàsic de la borsa i les finances als més petits de la casa. Editat en format tradicional de comic book i digital, s’ha concebut com una eina per explicar al públic jove conceptes de naturalesa complexa però que cada vegada són més presents en el dia a dia de les famílies.

La tercera edició de la sèrie, titulada Les finances de Carlota: Operació Junta, explica què és i com funciona una Junta General d’Accionistes, així com quins són els òrgans de govern d’una empresa. Des d’un punt de vista didàctic, el còmic explica conceptes financers com el capital social, el de gestió, qui és el conseller delegat, o sobre la gestió responsable o legal, com els drets dels accionistes en una Junta General. Aquests conceptes financers s’aglutinen en un glossari final i en un esquema que pretén ajudar els lectors a navegar, una vegada més al costat de la Carlota, pel govern corporatiu de l’empresa Hort SA.

En aquesta edició s’ha imprès una tirada de 30.000 exemplars, la distribució dels quals es realitza entre accionistes de l’entitat, sota petició, a través de les oficines de CaixaBank. A més, l’entitat ha habilitat un microsite accessible des de la seva web corporativa ( www.caixabank.com) perquè totes les persones interessades puguin accedir online i de manera gratuïta a la versió digital del còmic, adaptada a la visualització des de dispositius mòbils. El podeu llegir en aquest enllaç.

En la seva primera edició, titulada Les finances de Carlota: Operació Cupcake, es desgranava el funcionament del mercat de valors d’una manera divertida i amena. La segona edició de Les finances de Carlota, titulada Operació AulaBank, desenvolupava les diferents activitats d’un banc, com la concessió de préstecs, les inversions i els criteris que s’utilitzen en totes dues activitats, fins i tot la seva dimensió social.