MicroBank supera els 99.000 préstecs el 2019, amb una inversió total de 725 milions d’euros

MicroBank, el banc social participat íntegrament per CaixaBank, va superar el 2019 els 99.000 préstecs concedits a famílies, microempreses, emprenedors i empreses socials, fins a assolir un import de 724,8 milions d’euros. La major part d’aquesta inversió, el 85%, es va destinar a microcrèdits per cobrir necessitats puntuals de persones i famílies i per finançar projectes d’obertura o ampliació de negocis, mentre que el 15% restant va contribuir a fer realitat les iniciatives d’entitats i empreses que tenen un impacte positiu en la societat.

Les finances que tenen un impacte social ja representen el 15% del capital total que ha concedit el banc

A Catalunya, MicroBank va finançar l’any passat 32.734 projectes per un import total de 232,5 milions d’euros, dels quals 125,7 milions es van destinar a préstecs personals i familiars, 97,3 milions es van concedir a emprenedors i microempreses i 9,5 milions a altres finances amb impacte social.

En conjunt, l’entitat va finançar l’exercici passat necessitats personals i familiars que van suposar la formalització de 79.789 préstecs de petit import per una quantitat total de 412,7 milions d’euros. Aquests microcrèdits estan dirigits a persones amb ingressos limitats.

Per la seva banda, es van concedir 203,6 milions d’euros en 16.812 microcrèdits per a emprenedors i microempreses que han començat o ampliat la seva activitat. D’aquesta manera, MicroBank reafirma la seva aposta per facilitar l’accés al finançament a persones i petites empreses que posen en marxa iniciatives d’autoocupació, impulsen projectes de l’economia productiva i contribueixen a crear llocs de treball.

La nova línia pren força

Durant l’exercici 2019 ha pres força la nova línia del banc centrada en altres finances amb impacte social i creada davant la creixent consciència i sensibilitat cap a aquest tipus d’iniciatives. Aquesta nova línia està dissenyada per finançar projectes d’economia social, educació, emprenedoria, innovació i salut que generin un impacte positiu en la societat. Amb aquests préstecs, MicroBank va contribuir amb 108,5 milions d’euros a dur a terme 2.727 projectes durant l’any passat, i les perspectives per a aquest exercici apunten a un augment significatiu, davant la bona acollida registrada fins ara. Cal destacar que les finances amb impacte social, de recent creació, ja suposen el 15% del capital concedit pel banc.

El banc ha registrat un increment rellevant de la seva activitat des de la seva creació, el 2007, fins a assolir per primera vegada una cartera de préstecs per un import superior als 1.583 milions d’euros el 2019, un 1,6% més que l’any anterior. La consecució d’aquesta xifra mostra l’aposta continuada de MicroBank per facilitar finançament a persones amb dificultats d’accés al sistema creditici tradicional, amb el triple objectiu d’atendre necessitats puntuals de les famílies, contribuir a la creació de llocs de treball a través de la posada en marxa o consolidació de projectes empresarials per part d’emprenedors i impulsar les empreses que desenvolupen una activitat amb impacte positiu en la societat. Des de l’inici de la seva activitat, MicroBank ha concedit 959.498 préstecs, als quals ha destinat 5.567 M€.

“La fortalesa de la nostra base d’activitat, els microcrèdits, ens ha convertit en referents de les microfinances a Europa” Juan Carlos Gallego President de MicroBank

Al ritme dels nous temps

El president de MicroBank, Juan Carlos Gallego, considera el següent: “La fortalesa de la nostra base d’activitat, els microcrèdits, ens ha convertit en referents de les microfinances a Europa i ha merescut la confiança de milers de persones amb dificultats d’accés al sistema financer tradicional. Ara fem un pas més amb la voluntat d’anar al ritme dels nous temps i avancem cap al proper objectiu: el lideratge en banca amb impacte social”. Sobre la crisi sanitària, que està derivant en una situació d’emergència econòmica i social, Gallego assegura que “el Grup CaixaBank, i MicroBank en particular, ha reaccionat amb agilitat al nou repte i ha adoptat un seguit de mesures que aporten les solucions que reclamen els clients, perquè tots se sentin acompanyats i escoltats en aquests moments difícils”.