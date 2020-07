Món Sant Benet reobre amb una proposta d'oci i cultura única

Món Sant Benet reobre aquest divendresi, 17 de juliol amb tot l’art medieval, la natura i la gastronomia per crear una proposta d’oci i cultura atractiva i pensada per a tots els públics aquest estiu. L’espai, situat al centre de Catalunya, al cor del Bages, és únic i ofereix unes innovadores visites al monestir romànic de Sant Benet i unes estances modernistes creades per la família del pintor Ramon Casas a principis del segle XX. A més d'una oferta gastronòmica variada i d'alta qualitat, juntament amb un hotel de 4 estrelles superior.

Històries del vi, Baixem de l'hort i El Misteri de Sant Benet són les tres principals activitats de la temporada

Una de les novetats d’enguany és la visita Històries de vi a Món Sant Benet. Sorgeix dels orígens del monestir de Sant Benet, ja que l’orde benedictí, com d’altres ordes monàstics, incloïa la vinya i el vi en les seves produccions agrícoles. Aquesta iniciativa explica el passat vitivinícola del monestir bagenc en concret i com ha influït en el seu paisatge, arquitectura i economia. En col·laboració amb la DO Pla de Bages, la visita acaba amb un tast de vins. Trobareu més informació en aquest enllaç.

Una de les altres visites que es podran gaudir aquest estiu a Món Sant Benet és l’anomenada Baixem de l’Hort. Aquesta és una activitat familiar a partir de la qual sobretot la canalla, a través de jocs de pistes, podran explorar l’hort ecològic i descobrir-ne el funcionament de manera divertida. A més, es farà un taller per entendre el sentit i com es construeix un hotel d'insectes, i en realitat cada família participant en podrà construir un de petit per endur-se'l a casa. Finalment, hi haurà també un tastet de fruites d’estiu, plenes de colors i vitamines. Trobareu més informació en aquest enllaç.

540x361 El claustre és un dels grans atractius del monestir / FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA El claustre és un dels grans atractius del monestir / FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA

I, finalment, una tercera nova proposta per aquest estiu és la visita anomenada El Misteri de Sant Benet. Una activitat també apta per fer en família i que requerirà enginy i habilitat per resoldre un misteri en aquest indret singular: un crim que va tenir lloc entre aquestes parets mil·lenàries i que unes caixes aparegudes recentment han tret a la llum. Trobareu més informació en aquest enllaç.

Cal destacar que totes les activitats i les visites i estades en general a Món Sant Benet es poden fer amb les màximes garanties de seguretat. Els responsables de les instal·lacions i les activitats ho ha preparat tot seguint totes les mesures sanitàries necessàries.