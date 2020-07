MónNatura Delta de l'Ebre, activitats i patrimoni natural en estat pur

En un paratge natural únic com és el Delta de l’Ebre, enmig d’arrossars i llacunes es troba MónNatura Delta, un equipament que ja ha reobert, després de l'aturada provocada per l'estat d'alarma, amb una pila de propostes d’activitats a l’aire lliure i per conèixer el patrimoni natural de Catalunya ideals per poder fer en família.

Al Delta es pot pujar a les barques de perxar / FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA

A part dels tallers infantils habituals, MónNatura Delta de l'Ebre inclou en aquesta reobertura una nova visita, la Visita dels Menuts. Una visita familiar pensada perquè els més petits gaudeixin de l’entorn del Delta i en descobreixin també la riquesa d'aquest espai i les seves característiques. Se’ls explicarà la història del Delta a través del pirata de les salines EicTu XicMano. Serà amb ell que podran observar aus fascinants com els flamencs, i que practicaran activitats tradicionals de la zona com tirar el rall o navegar amb pontona. Podreu trobar més informació en aquest enllaç.

La canalla podrà conèixer les salines del Delta / FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA

També com a novetat aquest any es comptarà amb les Contalles del Delta, una visita teatralitzada en la qual un personatge errant explica als visitants històries i anècdotes sobre la gent, el paisatge i la gastronomia del Delta. Finalment, a l’acabar la visita es donarà una copa de vi als participants perquè la gaudeixin mirant la posta de sol, moment del dia que a la zona en diuen el tardet. Teniu més informació en aquest enllaç.

La bassa dels flamencs és un dels grans atractius del Delta de l'Ebre / FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA

Una nova oferta també són els Tardets de Música al Mirador. Aquesta visita farà que els assistents gaudeixin de música en directe al mirador de 360º, a tocar de la Llacuna de la Tancada, vora de la mar i amb vistes que arriben fins als Ports i la Serra del Montsià. Allà un artista local farà un concert en acústic mentre es pot observar un entorn únic, amb el mar, la bassa, els flamencs i les aus de les antigues Salines de Sant Antoni. Més informació en aquest enllaç.

Cal destacar que totes les activitats i les visites i estades en general a MónNatura Delta es poden fer amb les màximes garanties de seguretat. Els responsables de les instal·lacions i les activitats ho han preparat tot seguint totes les mesures sanitàries necessàries.