Neix Barcelona Wine Week, un saló per projectar el vi de tots els territoris de l’Estat al mercat internacional

Fira de Barcelona, a través de la seva societat Alimentaria Exhibitions, posa en marxa un nou saló. L’estrena de Barcelona Wine Week reunirà la majoria dels territoris vitivinícoles de l’estat espanyol per posar en valor i donar a conèixer al mercat internacional el potencial i la qualitat dels vins que produeixen. L’esdeveniment, que és de caràcter professional, se celebrarà per primera vegada al palau 8 del recinte de Montjuïc del 3 al 5 de febrer.

“El saló permetrà a la indústria vitivinícola espanyola projectar al món l’excel·lència i diversitat dels seus vins, a més de mostrar el treball i esforç en innovació que estan realitzant per diversificar els seus productes i adaptar-los als diferents mercats”, assenyala Javier Pagés, president de Barcelona Wine Week i del Consell Regulador DO Cava. Les principals empreses, institucions i organismes del sector, així com 40 denominacions d’origen de tot el territori han confirmat la seva assistència al certamen. Tenint en compte la superfície contractada i el nombre d’empreses expositores, Catalunya és la comunitat amb més presència al saló, seguida de Castella i Lleó, La Rioja, Euskadi i Navarra. En total, seran al voltant de 550 les empreses que exposaran a Barcelona Wine Week, que compta amb el suport de la Federación Española del Vino (FEV) i ICEX España Exportación e Inversiones.

La prioritat de Barcelona Wine Week és augmentar les oportunitats de negoci i maximitzar el retorn de les empreses expositores, que tindran l’oportunitat d’establir contactes amb compradors d’abast internacional del món del vi amb l’objectiu d’incrementar les seves exportacions. I és que, mitjançant el programa BWW Hosted Buyers, el saló ha convidat gairebé 300 professionals internacionals d’alt nivell procedents d’una cinquantena de països considerats estratègics pel sector perquè realitzin un mínim de deu reunions amb els expositors seleccionats. “Barcelona Wine Week ha dedicat un gran esforç a atreure els compradors forans de més interès per a les empreses espanyoles el negoci de les quals s’orienta en bona mesura a l’exportació. Alhora, ofereix als visitants internacionals, majoritàriament importadors, una oportunitat excepcional per conèixer de primera mà una amplíssima mostra de vins espanyols de qualitat, així com d’identificar noves tendències i projectes, i gaudir de propostes originals vinculades a l’art, la música i la gastronomia”, explica J. Antoni Valls, director general d’Alimentaria Exhibitions.

El contacte entre productors i experts internacionals és un dels objectius de la Barcelona Wine Week / FIRA DE BARCELONA

Formació i activitats per als cinc sentits

Barcelona Wine Week ha programat un ampli ventall d’activitats que combinen la divulgació amb noves maneres d’acostar-se al món del vi. “Busquem que les activitats del saló observin el vi des de tots els angles per proporcionar una experiència com més completa millor”, indica Marta Macías, project manager de l’esdeveniment.

L’espai BBWHub concentrarà bona part d’aquestes propostes. A la Tasting Area d’aquest espai s’hi organitzaran una desena de tastos per observar el vi des de tots els vessants. Així, Pedro Ballesteros, primer Master of Wine espanyol, guiarà un tast de les millors garnatxes mentre que, d’altra banda, Ferran Centelles i David Seijas, sommeliers del restaurant El Bulli durant una dècada, parlaran en un altre tast de les tècniques de comunicació del vi. Els aspectes sensorials del vi també es mostraran en altres espais, com és el cas de Books & Wine, una llibreria amb una zona per relaxar-se i on es podran consultar llibres especialitzats en el món del vi, o el de la taula de tasts sinestèsics, que mostraran com la música pot influir en el gust del vi que es tasta, entre altres.

En els dies previs i posteriors i durant la celebració del Barcelona Wine Week, la capital catalana s’alia amb diferents sectors del comerç, la cultura i l’oci de la ciutat per oferir BWW likes the city!, un seguit d’activitats relacionades amb el món del vi que surten de l’àmbit de la fira. Així, el Mirador de Colom oferirà una degustació de vins de la família Torres, Jean Leon, Parés Baltà i Bodegues Pinord; el Mercat de Santa Caterina oferirà un maridatge de productes frescos amb sis vins de la DO Pla de Bages en un tast guiat per un sommelier, i la Llotja de Mar acollirà els Barcelona Rosé International Bubbles Awards, uns guardons per promocionar els vins escumosos rosats, entre altres propostes.

La segona edició de Barcelona Cocktail Art s'inclou en la Barcelona Wine Week / FIRA DE BARCELONA