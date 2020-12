Nits de teatre i hotel per seguir somiant

No ha estat el 2020, en general, un any que ajudés a fer-nos somiar. Tot el contrari, majoritàriament se n'han trencat més que complert, de somnis. Però malgrat tot, el dret a fer-ho segueix inalterable, d'aquí que ADETCA (l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya) hagi anomenat Somia Barcelona. Vine a veure les estrelles la seva nova campanya. Una iniciativa en què s'alia amb el Gremi d'Hotels de Barcelona per fer que l'experiència d'anar al teatre sigui encara més enlluernadora, i sobretot, duradora: veure una de les representacions que s'estan fent a Barcelona i acabar la jornada en algun dels millors i més exclusius hotels de la ciutat. Perquè tot i les circumstàncies, no s'han perdut les ganes de seguir somiant amb tot el que ens ofereixen les arts escèniques de la nostra ciutat.

540x381 Habitació Premium a l'Axel Hotel & Urban Spa / ADETCA Habitació Premium a l'Axel Hotel & Urban Spa / ADETCA

Anar al teatre és un costum imperdible de Nadal, una tradició que es repeteix any rere any i que els barcelonins tenen ganes de seguir fent malgrat les circumstàncies. És per això que l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, sent conscients de la situació, volen posar-ho més fàcil i incentivar la presència d'espectadors a les sales amb una oferta innovadora i avantatjosa: amb l'entrada de qualsevol dels espectacles programats a la cartellera barcelonina els mesos de desembre i gener, els assistents podran gaudir d'un descompte del 30% sobre el preu d'una habitació d'hotel presentant la seva entrada la mateixa nit de l'espectacle (aque sta promoció no es acumulable a altres ofertes de l'hotel).

540x326 Vistes espectaculars del mar a l'Hotel Arts / ADETCA Vistes espectaculars del mar a l'Hotel Arts / ADETCA

Fins a una vintena d'alguns dels millors hotels de la ciutat s'han apuntat a la iniciativa amb entusiasme, incloent-hi noms de tan prestigi com Hotel Arts Barcelona, Axel Hotel, NH Collection Gran Hotel Calderón o Sercotel Amister Art Hotel. Una llista envejable per seguir gaudint quan ha acabat la representació teatral. Una experiència completa i única que permetrà l'espectador tenir una nit inoblidable.

315x447 La façana del Sercotel Amister Art Hotel / ADETCA La façana del Sercotel Amister Art Hotel / ADETCA

Contràriament al que es podria pensar a causa de la situació de pandèmia, la temporada teatral de Nadal a Barcelona segueix prometent grans nits: les 48 sales i teatres de la ciutat que ofereixen més de 100 espectacles i que reuneixen a l'escenari algunes de les estrelles més rutilants del nostre star system teatral.

540x284 Un moment de La Jaula de las Locas' / ADETCA Un moment de La Jaula de las Locas' / ADETCA

Les grans produccions estan a l'ordre del dia. Exemples? El mètode Grönholm, que ha tornat al Poliorama de la mà del seu primer director Sergi Belbel i després de ser el text català més representat a tot el món, Escape Room, l'obra de Joel Joan i Hèctor Claramunt que segueix col·leccionant èxit en la seva tercera temporada a Barcelona, La jaula de las locas, un clàssic internacional, aquí amb la direcció d'Àngel Llacer, Nada es imposible, del Mago Pop, i molts altres espectacles. La bona notícia és que tots ells formen d'aquesta promoció que marida cultura, oci i descans de qualitat com poques vegades s'ha vist en aquesta ciutat.

540x329 El Mago Pop al Teatre Victòria / FRANCESC MELCION El Mago Pop al Teatre Victòria / FRANCESC MELCION

Per tots els afortunats que s'acullin a aquesta iniciativa, que s'acaba el 31 de gener, hi ha un web ( www.mesqhotels.cat ) on podran trobar la llista d'hotels adherits a la campanya i tota la informació complementària al respecte. Amb aquesta campanya, ADETCA dobla la seva aposta per recuperar i incentivar el consum d'arts escèniques després d'uns mesos de davallada de l'activitat a conseqüència del covid-19.

540x359 Joel Joan i Biel Duran a 'Escape Room' / ADETCA Joel Joan i Biel Duran a 'Escape Room' / ADETCA

L'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, nascuda ara fa vint-i-vuit anys, ha multiplicat la seva activitat coincidint amb aquesta difícil etapa del sector, dissenyant diversos projectes amb col·laboració amb la Regidoria de Turisme i d'Indústries Creatives de l'Ajuntament de Barcelona.