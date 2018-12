No corris. Viu més

“El nostre model de vida és córrer. Tots tenim pressa. I quan conduïm, no podem tenir pressa. Córrer és incompatible amb la vida. A la carretera, els catalans i les catalanes hem d’escollir: córrer o viure”. Amb aquesta contundència es va expressar el conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Miquel Buch, durant la presentació de la campanya del Servei Català de Trànsit (SCT) per la prevenció d’accidents amb el factor concurrent de la velocitat.

El conseller retratava així un dels grans problemes de la seguretat viària: la velocitat excessiva és un dels principals factors concurrents de la sinistralitat viària. No només com a causa directa dels sinistres, sinó com a factor que augmenta la gravetat de les lesions.

La pressa, l’estrès, l’ansietat i anar de bòlit s’han convertit, per a molts, en un estil de vida. Aquesta velocitat amb què vivim el nostre dia a dia es trasllada, sovint, a la conducció. I quan això passa es produeix una situació d’alt risc, tant per a la nostra vida com per a la vida dels altres. L’excés de velocitat és una conducta de risc i té conseqüències tràgiques a les carreteres.

En el mateix acte de presentació de la campanya, el director de l’SCT, Juli Gendrau, va recordar que “en un 14% dels accidents amb víctimes, la velocitat n’ha estat la causa principal”. I el cap de la Comissaria general de Mobilitat de Mossos d’Esquadra, Joan Carles Molinero, va afegir que “la velocitat fa que les conseqüències d’un accident siguin més greus”. Cal dir que en aquest 2018 han mort més persones a les carreteres catalanes que l’any anterior.

L’objectiu principal de la nova campanya és mostrar de manera contundent com aquest ritme frenètic en què estem immersos pot tenir conseqüències nefastes. I posa l’èmfasi en cinc aspectes clau:

Ningú hauria de morir ni patir seqüeles per a tota la vida per un accident de trànsit.





Els accidents són totalment evitables.





La seguretat viària és global i de tots, i un requisit irrenunciable en la mobilitat.





L’aposta per la seguretat viària és un valor segur.





Ningú està legitimat per posar en perill la vida dels altres.

"Tenim tanta pressa per fer, escriure i deixar sentir la nostra veu en el silenci de l’eternitat que ens oblidem d’allò que és realment important: VIURE"

Robert Louis Stevenson

#nocorrisviumés