Parlem Telecom distribueix càmeres tèrmiques per evitar la propagació de la covid-19 a Catalunya

Parlem Telecom, l’operadora de telecomunicacions catalana, ha tret al mercat solucions tecnològiques per combatre la propagació del covid-19 a Catalunya durant la fase de desconfinament i garantir la seguretat de les empreses i la ciutadania. En concret, la companyia ha posat en venda diverses càmeres tèrmiques d’última generació dissenyades per mesurar la temperatura corporal humana sense contacte, des de diferents distàncies i amb alta precisió.

El llançament s’emmarca en la nova línia de negoci Parlem Empreses, que ofereix solucions tecnològiques innovadores

Es tracta de dispositius que detecten casos de febre de manera ràpida, intel·ligent i segura, i que són adients per a establiments comercials, supermercats, centres mèdics, centres d’oci, cinemes i teatres, centres de negocis, fàbriques i indústries i també per a espais que requereixen d’instal·lacions més complexes, com aeroports, estacions de transport públic, escoles i universitats, hospitals, jutjats i organismes oficials.

Il·lustració per reproduir el sistema de control tèrmic en un accés

Els models de càmeres tèrmiques que ha llançat Parlem Telecom són equiparables tecnològicament a les que s’han utilitzat amb èxit a l’aeroport de Pequín-Daxing, a l’estació de tren de Wuhan, a l’hospital de campanya d’IFEMA, a Madrid, o a les grans empreses xineses Foxconn, Huawei o Tencent.

Il·lustració que reprodueix el sistema de control tèrmic en una recepció d'un establiment hoteler

En funció del preu, les característiques tècniques i les necessitats del comprador, l’operadora catalana ofereix tres paquets de productes: un sistema portàtil, que és econòmic i fàcil d’utilitzar, que permet un cribratge ràpid amb càmera tèrmica i inclou una alarma quan es detecta una temperatura anormal; una combinació de càmera tèrmica més software, que permet un mesurament a distància de fins a 9 metres, té notificació d’alarma immediata, pot gravar esdeveniments i alhora detecta persones de manera múltiple i instantània ignorant altres fonts de calor, i un conjunt de càmera tèrmica, software, enregistradora de vídeo de xarxa (NVR), blackbody i accessoris, que inclou un algoritme d’Intel·ligència Artificial, té alta precisió de mesurament a diferents distàncies, compleix tots els estàndards i normatives europees i és el més adequat per a les condicions més exigents (aeroports, centres comercials, escoles, etc.).

L'instrument de mà per mesurar la temperatura corporal

El llançament d’aquests sistemes de mesurament corporal s’emmarca dins de la nova línia de negoci desenvolupada per l’operadora de telecomunicacions catalana, que sota la marca Parlem Empreses ofereix solucions tecnològiques innovadores a mida segons les necessitats de cada companyia. Així, Parlem Telecom, a més de proporcionar serveis bàsics per a empreses (internet, mòbils, centraletes IP i terminals, Office 365) també ofereix Hot Spot WIFI per donar servei d’internet amb accés controlat, softwares de control de presència de treballadors, tecnologia d’ Smartcities per gestionar l’accés restringit a espais públics o privats, radioenllaços i circuits privats per donar servei de connexió a empreses que es trobin en poblacions sense cablejat, sistemes de vídeovigilància, instal·lació de call centers o sistemes de control d’accessos sense cablejat.

L’objectiu de l’equip de Parlem Empreses és oferir atenció i assessorament personalitzat a les companyies, de manera que puguin disposar de les solucions tecnològiques més adequades al seu sector i les seves necessitats. En aquest sentit, el llançament de sistemes de mesurament de temperatura vol ajudar les companyies en la situació actual d’incertesa per la crisi generada per la covid-19.

Una càmera tèrmica