La Pedrera més oculta la tenim més a l'abast que mai

La Pedrera és la culminació de l’obra d’Antoni Gaudí, és l’edifici on va concentrar tots els seus coneixements de la manera més pura i coherent, a partir de l’encàrrec que li va fer l’advocat, industrial i polític Pere Milà i Camps. Es tracta d’una obra d’art total, ara ja amb més de 110 anys de vida, que, finalment, després de quatre mesos tancada pel coronavirus, ja es pot tornar a disfrutar. Va reobrir el 15 de juliol, i ho va fer amb una pila de secrets i novetats per a tots els públics.

Una altra novetat és l'afegit, dins 'La Pedrera Essencial', de 'Trencadís Experience', un taller que permetrà endur-se un record

Una de les noves visites que ofereix la Pedrera és La Pedrera Oculta , un recorregut per descobrir nous espais oberts, que normalment estan tancats al públic, com l’antic aparcament del soterrani, la façana posterior o el passadís de la primera planta, entre d'altres. Una visita perfecta per veure la Pedrera des d’una altra perspectiva i, per tant, conèixer més sobre l’obra de Gaudí. Sobretot amb la visita a l’àtic de la Balena, l’espai de 270 arcs que recorda l’esquelet d’un cetaci. És a les golfes, on hi havia abans safarejos i trasters, i ara s’hi poden observar maquetes, plànols o dissenys de Gaudí. Trobareu més informació en aquest enllaç.

540x404 Aquests són els elements amb què es treballa en el taller de la 'Trencadís Experience' / FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA Aquests són els elements amb què es treballa en el taller de la 'Trencadís Experience' / FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA

També, entre les novetats que ofereix la reobertura de l’edifici, es pot disfrutar d’una activitat ideal per fer amb tota la família. A l’habitual visita La Pedrera Essencial s'hi suma la nova activitat Trencadís Experience. Es tracta d'un taller per conèixer encara més a fons les innovadores tècniques de Gaudí, i que, a més, permetrà endur-se un record de la visita a tots aquells que hi participin. Una activitat ideal per a tots els públics! Trobareu més informació en aquest enllaç.

540x339 'Trencadís Experience' és una activitat iedeal per a tota la família / FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA 'Trencadís Experience' és una activitat iedeal per a tota la família / FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA

I, finalment, una altra nova proposta és l’opció de fer una visita al capvespre amb obsequi de copa de cava a partir de les 18.30 h al Terrat dels Guerrers de la Pedrera. La millor opció de gaudir de l’estiu de Barcelona en un dels seus llocs més emblemàtics. Trobareu més informació sobre les opcions de visita nocturna en aquest enllaç.