Peusek, pioners en la cura dels peus des del 1951

En Joan Deltell Alfonso arriba a Barcelona a principi del segle XX des de Monòver (a la comarca alacantina del Vinalopó Mitjà), treballant com a representant de sabates. És en temps de postguerra quan s’adona que la manca d’higiene i la poca renovació del calçat genera un problema de mala olor als peus. Aquesta és la llavor de Peusek, l’empresa que des del 1951 resol aquest problema.

315x397 Joan Deltell Alfonso, el fundador de la marca Joan Deltell Alfonso, el fundador de la marca

La fórmula màgica

Un amic químic de Joan Deltell el 1951 li escriu una fórmula en pols per eliminar la mala olor dels peus durant tres mesos, de mitjana -podia variar en funció del metabolisme-, després d’una sola aplicació de Peusek-bany. A partir de llavors Deltell decideix deixar de vendre sabates per centrar-se en Peusek, però es troba que les farmàcies no li compren el producte perquè no el coneixen i els clients potencials no el coneixen perquè no el ven. Per trencar aquesta dinàmica, i convençut de les possibilitats que té, s’hipoteca la casa per fer una campanya de publicitat en un dels dos canals de televisió de l’època. L’arriscada aposta funciona, i tan bon punt s’emet l’anunci comencen a arribar les comandes.

El fill d’en Joan, en Josep Deltell Porta, encara administrador únic i en actiu, de manera ocasional, als seus 82 anys, ha dedicat tota la seva vida a fer gran l’empresa, ampliant la gamma de productes fins als vuit que hi ha actualment i fent el salt internacional amb l’exportació dins i fora d’Europa. La tercera generació de la família Deltell, en Josep i l’Albert, segueixen al capdavant de l’empresa. Peusek és una microempresa familiar que, amb seu a Sant Vicenç dels Horts, opera a tot el món: des de Hong Kong fins a Xile, passant per l’arc mediterrani -especialment a les primaveres caloroses quan encara es du calçat tancat-, i també als països nòrdics, on sobretot a l’hivern els peus abrigats comencen a suar a l’arribar a llocs tancats.

315x212 Anunci 'vintage' de la marca Anunci 'vintage' de la marca

Fidels a la filosofia original

L’Albert Deltell, director comercial de l’empresa, assegura que segueixen actius després de 68 anys perquè resolen el problema de l’excés de sudoració i la mala olor dels peus i el calçat: “Som fidels a la filosofia de l’avi. Mantenim la qualitat del producte i hi fem millores. Hem abandonat les fórmules amb aluminis, parabens i al·lèrgens, només treballem amb ingredients naturals, com la sàlvia, la cua de cavall i el bambú. És una cosmètica natural i eficaç per a totes les edats i pells, no té contraindicacions dermatològiques -ni tan sols en pells atòpiques- i no asseca excessivament la pell. Tampoc som una multinacional ni fem màrqueting agressiu, però seguim endavant amb la mateixa eficàcia i qualitat del producte original. Malgrat que alguna marca ens fa la competència, no hi ha cap producte equivalent al bany de peus amb una fórmula tan contrastada”. Els productes es poden comprar a les farmàcies, a les parafarmàcies i per internet.

315x234 Imatge de conjunt dels productes de la marca Imatge de conjunt dels productes de la marca

DIVERSITAT DE PRODUCTES

ANTITRANSPIRANTS

Peusek-bany. El de sempre. Normalitza l’excés de suor i la mala olor. Cal una sola aplicació -sempre al matí, no a la nit- en combinació amb un bany amb aigua tèbia o calenta perquè s’obrin els porus, i s’ha d’empolsar el talc al peu i el mitjó. És important que estigui en contacte amb la pell unes 8 hores. Té un efecte prolongat, una mitjana de tres mesos. Després, si cal, es torna a fer el tractament.

Peusek-hydro. Esprai amb un efecte de 24 hores i d’ús diari. Actua contra la sudoració excessiva i la mala olor de peus. Per a qui té menys temps o el porta al gimnàs o a la bossa.

DESODORANTS

Peusek-express. Per empolsar-lo al calçat i als peus. N’hi ha de mida familiar i individual. El talc absorbeix la suor i neutralitza l’olor, però no regula l’excés de suor.

Plantilles. Desodorants i confortables. Complement per a la família de desodorants.

ALTRES

Peusek-arcandol. Esprai relaxant i refrescant que proporciona sensació de descans i recupera els peus.

Peusek-crem. Crema suavitzant i hidratant que revitalitza la pell seca i aspra dels peus. També eficaç per a mans, colzes i genolls.

Peusek-sport. Esprai amb triple efecte. Funciona com a desodorant, antitranspirant i refrescant.

Peusek-PenSek. Gel higienitzant amb oli d’argan 100%, ceratina i àloe vera, que repara, hidrata i protegeix les ungles dels peus i les mans.