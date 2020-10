El Port de Barcelona connecta Europa i Amèrica amb la seva primera missió empresarial online

Els propers dies 4 i 5 de novembre el Port de Barcelona celebrarà el seu primer Port Summit Missió Empresarial Colòmbia 2020 en format híbrid: online però també amb alguns esdeveniments presencials. Aquest Port Summit està cridat a ser una gran trobada empresarial internacional que fomentarà l’intercanvi comercial entre Colòmbia i Europa, tenint al Port de Barcelona el principal hub logístic facilitador d’aquest comerç internacional.

Generar prosperitat per a la societat augmentant la competitivitat dels seus clients amb serveis logístics eficients i sostenibles és la missió del Port de Barcelona. En un escenari internacional tan complex com l’actual, ni tan sols una pandèmia ha de frenar les accions destinades a intensificar els intercanvis comercials. Per això, el Port de Barcelona segueix apostant enguany per celebrar la seva missió empresarial anual, adaptant-se a les noves regles de joc i innovant un cop més per connectar nous horitzons.

Aquest Port Summit reunirà agents logístics i carregadors de Colòmbia i de Catalunya, principalment, però un dels avantatges del nou format online és que hi podran participar professionals de tot el món per detectar noves oportunitats de negoci i enfortir aliances estratègiques en l’àmbit empresarial i institucional. I permetrà reafirmar les relacions amb Colòmbia, país que ja va ser escenari d’una missió empresarial de gran èxit l’any 2013.

Aquest esdeveniment s’emmarca en el desenvolupament d’estratègies entre comunitats portuàries i logístiques de tot el món que porta a terme el Port de Barcelona per generar noves oportunitats de negoci i contribuir a la internacionalització de les economies. Per això, reforça els vincles empresarials amb reunions bilaterals multisectorials entre empreses i també institucions de tots dos països.

Amb la celebració d’aquest nou esdeveniment comercial virtual seran ja 21 les missions empresarials organitzades fins ara pel Port de Barcelona, que segueix donant suport a la indústria de l’ hinterland i al comerç internacional, afermant-se com a porta d’entrada als mercats europeu i mediterrani. Tots els anteriors viatges comercials han generat nous tràfics que reforcen la relació del Port amb l’exterior i, en aquesta ocasió, els organitzadors del Port Summit estan convençuts que es tornaran a notar els efectes en positiu.

Reunions bilaterals

Amb la celebració del Port Summit Missió Empresarial Colòmbia 2020, el Port de Barcelona es converteix en el primer port de l’Estat en celebrar un esdeveniment d’aquestes característiques. Una plataforma tecnològica pròpia facilitarà l’accés a les diferents activitats a tots els empresaris que vulguin participar, fent fins i tot networking en temps real amb els assistents a les ponències. La plataforma també permetrà mantenir contactes i reunions durant els 15 dies posteriors a la celebració de la missió, un altre dels avantatges del format virtual. “En les missions empresarials que hem realitzat fins ara, els contactes es feien in situ, durant els dies que estàvem al país de destinació. Ara, les empreses guanyen temps per poder ampliar el nombre de contactes i, per tant, les possibilitats de fer aliances i d’explorar noves vies de negoci”, explica Mercè Conesa, presidenta del Port de Barcelona.

Durant els dies 4 i 5 de novembre, dins del Port Summit Missió Empresarial Colòmbia 2020, es desenvoluparà un programa de ponències i trobades bilaterals de manera virtual perquè tinguin el màxim abast en tots dos països. La inauguració del Port Summit, el dimecres 4 de novembre a les 17.30 hores (10.30 hores a Colòmbia), anirà a càrrec de la presidenta de Port de Barcelona, Mercè Conesa; la ministra de Transports de Colòmbia, Ángela María Orozco Gómez; el conseller de Territori i Sostenibilitat de Catalunya, Damià Calvet; l’ambaixador d’Espanya a Colòmbia, Pablo Gómez de Olea Bustinza; i el president executiu de la FITAC, Miguel Espinosa.

El Port de Barcelona ofereix serveis per aportar valor afegit a les mercaderies / PORT DE BARCELONA

En aquests dos dies també es donaran a conèixer les propostes de valor del Port de Barcelona en l’àmbit dels smart ports i la sostenibilitat mediambiental, econòmica i social i s’analitzaran els reptes de futur que es plantegen un cop superat l’actual escenari de pandèmia, alhora que es facilitarà un millor coneixement de la plataforma logística de Barcelona i el seu ampli ventall de serveis dirigits a augmentar el valor de les mercaderies. Igualment, s’aprofundirà en el coneixement de Colòmbia, de les seves empreses, dels seus ports i serveis.