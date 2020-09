El Port de Barcelona celebra 10 anys treballant per la igualtat

En els últims anys són moltes les reivindicacions que omplen carrers i places d’arreu del món a la recerca d’una societat més justa. Una la protagonitzen les dones i, també, homes amb crides a la igualat. Les polítiques actives que fomenten garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones i eliminar la discriminació per raó de sexe són determinants i, per això, les administracions públiques hi juguen un paper molt important.

El Port de Barcelona té el compromís amb les persones, la gestió ètica i professional, l’orientació al client i la responsabilitat social i la innovació com a valors que regeixen el comportament de l’entitat. Per això, el Port fa deu anys que treballa per millorar les polítiques amb perspectiva de gènere, a través de diversos plans d’igualtat.

Enguany, la infraestructura catalana ha aprovat l’edició 2020-2022 del Pla d’Igualtat, una guia per seguir amb la responsabilitat d’avançar en drets i deures i respondre com demana la societat i com s’espera que ho faci una entitat pública.

Nou Pla d’Igualtat 2020-2022

El nou Pla d’Igualtat del Port de Barcelona, amb una vigència de tres anys, es planteja diverses accions a implementar a mitjà i llarg termini: incrementar la difusió de les accions dutes a terme pel Comitè Permanent d’Igualtat i de l’existència del Protocol d’Assetjament; fomentar la sensibilització de tota la plantilla mitjançant els protocols laborals; detectar carències que hi pugui haver dins l’organització, a través de l’enquesta interna Great place to work, per poder millorar-les; i promoure el Pla Concilia, un servei de suport i assessorament de professionals especialistes que cobreix diversos aspectes de l’atenció a la família, l’atenció social i l’atenció a la dependència, entre els empleats i empleades.

Fa deu anys que el Port de Barcelona va materialitzar el seu compromís en la lluita per la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones amb el primer Pla d’Igualtat.

Compromís amb la igualtat de gènere

Des del 2010, la infraestructura catalana ha implantat i ha fet un seguiment de moltes accions implementades a mitjà i curt termini en les diferents àrees d’actuació. Aquestes actuacions vetllen pel compliment de paràmetres com la igualtat d’oportunitats a l’hora d’accedir a un lloc de feina; les mesures de conciliació de la vida personal i laboral; la formació sobre igualtat i sensibilització de tota la plantilla; les promocions sota el principi de presència equilibrada entre homes i dones; els protocols d’actuació per gestionar l’assetjament sexual; l’eliminació del llenguatge sexista de tota l’organització, i la creació de la figura de l’Agent d’Igualtat.

Igualment, el Port de Barcelona, ferm amb el seu compromís amb la sostenibilitat social a través del Pacte Mundial de les Nacions Unides, treballa per complir els 10 principis del pacte i també dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que inclouen el canvi climàtic, la desigualtat econòmica, la innovació i el consum sostenible. Concretament, l’ODS número 5, que insta a treballar per assolir la igualtat de gènere, no només perquè és un dret humà bàsic, sinó també perquè és vital per al desenvolupament sostenible.

Està demostrat que empoderar les dones té un efecte multiplicador i ajuda a promoure el creixement econòmic i el desenvolupament a escala global. Per això, el Port creu fermament que cal incrementar la presència de dones dins els òrgans de govern.