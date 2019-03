Reconeixement facial als caixers automàtics

CaixaBank s’ha convertit en la primera entitat financera del món que ofereix als seus clients la possibilitat de treure diners en els seus caixers automàtics mitjançant reconeixement facial i sense haver d’introduir el PIN. El nou sistema poden utilitzar-lo tots els clients que vulguin en els caixers que disposin de la nova tecnologia. De moment està disponible a vint terminals de quatre oficines Store de Barcelona i es preveu que s’estengui progressivament a les oficines Store a partir del segon semestre del 2019.

L’objectiu de la implantació d’aquesta tecnologia biomètrica és oferir una experiència d’usuari més bona i més seguretat en les operacions, ja que agilitza el procés d’identificació del client i facilita la realització de reintegraments sense memoritzar contrasenyes. Als caixers de CaixaBank coexistiran les dues possibilitats d’identificació personal -mitjançant reconeixement facial o identificació per PIN-, i el client pot triar en cada moment la més convenient. Abans d’utilitzar el sistema per primera vegada, és necessari un procés d’alta en el servei, que es fa en pocs minuts, a les oficines de l’entitat amb les tablets dels empleats.

Millora en servei i proximitat

El projecte desenvolupat per CaixaBank en col·laboració de Fujitsu i FacePhi és pioner a escala mundial: permet reconèixer l’usuari a través de la imatge -16.000 punts de la imatge del rostre de l’usuari-, captada per la càmera del terminal, cosa que garanteix una identificació completament segura. Segons Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, aquesta experiència innovadora assegura que “el lideratge tecnològic ens ajuda a donar el millor servei als nostres clients, de manera més pròxima i especialitzada”. Jordi Nicolau, director executiu de Global Customer Experience de l’entitat, afegeix que aquest avançament suposa “evolucionar constantment cap a les noves necessitats i hàbits”. Per la seva part, Benjamí Puigdevall, director general de CaixaBank Digital Business, ha explicat que “en el context financer actual de transformació digital, la seguretat i agilitat en les transaccions són claus i la incorporació de la tecnologia biomètrica en els caixers ofereix múltiples avantatges en aquests dos àmbits”.

Aposta per la biometria

El 2017 CaixaBank és el primer banc d’Espanya que incorpora la identificació per Face ID a l’iPhone X, cosa que permet als clients accedir als seus comptes mitjançant reconeixement facial a través de la terminal mòbil sense introduir altres dades d’accés (DNI, número d’identificació d’usuari i contrasenya). Amb el llançament del reconeixement facial en caixers s’enforteix l’aposta per la biometria com a tecnologia que facilita l’accés als serveis de manera més senzilla i còmoda. Aquest nou servei s’emmarca dins els objectius del Pla Estratègic 2019-2021 de CaixaBank, en què els projectes d’innovació tenen una importància clau.

L’entitat financera ha involucrat els clients en el desenvolupament del projecte i disseny de la solució tecnològica. Un estudi fet amb clients demostra una alta acceptació de la seguretat, rapidesa i comoditat del reconeixement facial: el 70% dels usuaris estarien disposats a utilitzar-la com a substitut del PIN. Entre els principals avantatges que comenten els usuaris, destaquen la sensació de seguretat que proporciona el reconeixement facial (66%), la comoditat (19%) i la rapidesa de funcionament (15%).

LÍDER EN DIGITALITZACIÓ DE LA BANCA

La tecnologia i la digitalització donen suport al model de negoci de CaixaBank, que continua reforçant el seu lideratge amb la base de clients digitals més gran a Espanya: més de 6 milions de clients digitals, 5,2 milions de clients en banca mòbil i una quota de penetració del 32%.

La seva estratègia de transformació digital li ha permès assolir fites tecnològiques en el sector, com la primera implantació comercial a Europa dels sistemes de pagament contactless i de pagament pel mòbil, la creació dels primers caixers contactless del món, el llançament del primer banc mòbil d’Espanya -ImaginBank- o el desenvolupament de les primeres aplicacions d’intel·ligència artificial per a atenció al client. El 2018 l’entitat ha estat reconeguda com a Millor Banc Digital d’Europa Occidental i s’ha situat entreels bancs més ben valorats del món per la qualitat dels seus serveis digitals.