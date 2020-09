Seguretat en la gestió de viatges corporatius i despeses, després del covid-19, amb SAP Concur

Ja són moltes les empreses que utilitzen SAP Concur per optimitzar processos, reduir costos i millorar en general la gestió de despeses i viatges. De tota manera, arran de la crisis sanitària mundial, la transformació digital en la gestió de despeses de viatge s’ha convertit en una necessitat. Es requereixen solucions tecnològiques que permetin presentar despeses sense contacte físic, sense haver d’anar a l’oficina, que tinguin validesa legal i que permetin l’aprovació i reserva de viatges al moment i de manera 100% digital.

SAP Concur va més enllà de gestionar viatges i despeses corporatives. Disposa de diferents serveis en una única solució oferint una visió completa. Controlar i reduir pressupostos per als viatges en circumstàncies on hem d’augmentar el control, o geolocalitzar els empleats davant de situacions d’emergència i donar-los suport, són algunes de les funcionalitats que aporten molt valor a l’empresa en situacions complicades.

A més, des de Seidor, la primera companyia espanyola que comercialitza SAP Concur, i que és SAP Platinum Partner, ajudem les empreses a afrontar amb eficàcia aquest temps de canvi, aportant solucions innovadores. Gràcies al connector amb SAP Analytics Cloud, hem construït panells de control que, de manera molt pràctica i senzilla, ens permeten analitzar i obtenir major visibilitat de les despeses que ens ajudaran a agilitzar el reporting, ajustar les polítiques i negociar, fins i tot, millors preus amb els proveïdors més freqüents. I, per últim, val la pena destacar la formació contínua virtual que proporcionem als empleats perquè puguin dedicar més temps a les teves tasques, augmentant-ne així la productivitat i el benestar.

A què esperes, doncs, per adoptar SAP Concur com a solució per la gestió de despeses i viatges? Des de Seidor podem ajudar-te a garantir viatges al 100% segurs i estalvis per a la teva empresa.