La Setmana de la Pedra Seca proposa una cinquantena d’activitats diferents

La Setmana de la Pedra Seca, que se celebra del 23 al 29 de novembre arreu dels Països Catalans, ha arribat ja a la cinquantena d’activitats diferents. Impulsada per COL·LABORAxPAISATGE en col·laboració amb nombroses entitats del territori, el gruix d’activitats s’organitzen a Catalunya, però també se’n faran algunes al País Valencià, Catalunya Nord, Mallorca i, fins i tot, Andorra.

“Que almenys 50 entitats hagin organitzat activitats ens fa veure que la iniciativa es percep com a engrescadora útil i necessària” Maite Oliva Coordinadora de COL·LABORAxPAISATGE

Entre les activitats programades, trobem sortides, jornades i tallers, però algunes entitats han apostat per nous formats, com xerrades en línia, activitats de descoberta individual o convocatòries i concursos de fotografia del patrimoni local a través de xarxes socials. És el cas de la ruta d’inauguració i presentació del Parc de la Pedra Seca de Torrebesses (Segrià); la jornada en línia La pedra seca al Bages. Iniciatives per valoritzar aquest patrimoni a l’Escola Agrària de Manresa; o la restauració d’un marge de pedra seca, organitzada pel Centre d’Estudis de Subirats al nucli de Can Batista d’aquest municipi de l’Alt Penedès.

Iniciativa engrescadora

Maite Oliva, coordinadora de COL·LABORAxPAISATGE, valora molt positivament el número d’activitats inscrites: “Ens trobem en uns moments molt difícils, i que cinquanta entitats hagin organitzat activitats a l’entorn de la pedra seca, amb l’esforç que això suposa, ens fa veure que aquesta iniciativa es percep, des del sector, com a engrescadora, útil i necessària”. Fins aquest proper dijous, 19 de novembre, encara es poden inscriure activitats omplint el formulari corresponent disponible a la pàgina web www.collaboraxpaisatge.cat/participar, per tal d’inscriure l’activitat a l’agenda en línia.

540x356 Activitat de restauració de marges de pedra seca a Olot / COL·LABORAxPAISATGE Activitat de restauració de marges de pedra seca a Olot / COL·LABORAxPAISATGE

Segon aniversari

L’objectiu de la Setmana de la Pedra Seca és commemorar el segon aniversari de la declaració de la tècnica de la pedra seca com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat de la UNESCO el 28 de novembre de 2018, però també visibilitzar aquest patrimoni paisatgístic predominant i identitari a bona part dels nostres paisatges rurals i revertir la dinàmica d’abandonament que comporta el seu deteriorament i destrucció, i que coincideix amb la desaparició de l’ofici de marger i la pèrdua del coneixement d’aquesta tècnica constructiva. Als Països Catalans existeix un importantíssim patrimoni rural de pedra seca que articula el nostre paisatge: barraques, forns, sínies, fonts, marges, tines…

La Setmana de la Pedra Seca és una iniciativa de COL·LABORAxPAISATGE, un projecte de cooperació impulsat per ADRINOC amb l’assessorament de l’Observatori del Paisatge de Catalunya, amb la col·laboració de nombroses entitats i finançat pel DARP de la Generalitat de Catalunya i amb fons FEADER.