Smart City Expo es reformula en digital amb l’Smart City Live

Smart City Live (SCL), la innovadora edició digital per al 2020 de l’Smart City Expo World Congress (SCEWC), la principal cimera internacional sobre ciutats i solucions urbanes intel·ligents, reunirà experts internacionals de primera línia que analitzaran i posaran en comú les millors estratègies per superar l’impacte global de la pandèmia del covid-19. Ho farà en un format online de dos dies a través d’una plataforma de coneixement que servirà per debatre sobre els principals reptes a què s’enfronten les ciutats en la situació actual i què han de fer per augmentar la seva resiliència.

“A principis d’any pensàvem batre tots els rècords amb l’Smart City Expo perquè teníem una molt bona resposta d’empreses i institucions, és un esdeveniment líder mundial que els últims anys havia crescut molt. Ens vam trobar amb la situació de la pandèmia i vam decidir crear un esdeveniment digital com l’ Smart City Live. A això s’hi va sumar el llançament d’un projecte com Tomorrow.City, una plataforma de coneixement del sector que nosaltres anomenem el Netflix Digital. Volíem anar més enllà de les fires virtuals i, per això, no volíem traslladar el que ja teníem a l’entorn físic cap al digital, ja que es tracta de noms diferents”, apunta Ugo Valentí, director de Smart City Live. El fet que aquest esdeveniment se celebri de manera remota també ha facilitat que aquesta edició tan especial pugui comptar amb participants del nivell de Takuya Hirai, ministre de Transformació Digital, Seguretat Social, Sistema Tributari i Política en Tecnologies de la Informació del govern del Japó, o Anne Hidalgo, alcaldessa de París, entre d’altres, assegura Valentí.

“El fet de celebrar l’ Smart City Live de manera online obre una finestra d’oportunitat, perquè quan fem l’esdeveniment professional l’accés està limitat a un determinat nombre de professionals. En canvi, d’aquesta manera, donem accés gratuït a tothom i tot el que s’hi celebri quedarà a la plataforma per poder ser visionat i compartit després de l’esdeveniment perquè tothom pugui veure com serà el món de les ciutats on vivim i on viurem els propers anys”, afirma Valentí. I és que l’esdeveniment reunirà els actors clau per debatre, a través de tallers digitals i taules rodones, els reptes als quals hauran de fer front les ciutats tant en el panorama a curt termini que ha dibuixat la pandèmia, amb millores en la mobilitat, el consum, la salut i els serveis, com en la planificació a mitjà termini, amb canvis en les polítiques i les infraestructures que millorin la seva preparació davant futures amenaces. En aquest sentit, l’Smart City Live comptarà, entre altres figures, amb Parag Khanna, un dels principals analistes geopolítics del món especialitzat en el paper clau de les ciutats al planeta i en com les metròpolis hiperconnectades, amb un poder demogràfic i econòmic en constant creixement, construeixen una xarxa pròpia que podria convertir-se en el principal motor global en un futur no tan llunyà. També han confirmat la seva participació a l’esdeveniment Saskia Sassen, professora de Sociologia a la Universitat de Columbia i membre del Comitè de Pensament Global; Carlo Ratti, director del Senseable City Lab del MIT i expert mundialment reconegut en matèria de ciutats intel·ligents; i Sameh Wahba, director mundial de l’oficina Urban, Disaster Risk Management, Resilience and Land del Banc Mundial, amb seu a Washington.

TOMORROW.CITY TOT L’ANY

Tomorrow.City és el nom de la plataforma digital de coneixement que donarà continuïtat a l’ Smart City Live com un referent permanent del sector de les smart cities per abordar els principals reptes de les ciutats i la innovació urbana. Creada per Fira de Barcelona en col·laboració amb Mediapro, constarà d’un sistema d’emissió en directe i de vídeo a la carta perquè les persones inscrites puguin veure les ponències, conferències i altres continguts audiovisuals en plena celebració i un cop ja hagin finalitzat.

La plataforma, a més, està pensada per oferir tot l’any a empreses i administracions públiques recursos sobre tecnologia, formació, investigació i inversió. L’enfocament és multidisciplinari i es fa a partir de la intel·ligència col·laborativa. “L’objectiu és que la nova plataforma sigui la base d’un hub de coneixement sobre ciutats intel·ligents i un referent en la distribució global de continguts”, avança Ugo Valentí, que espera que així s’obri la cita a un públic més ampli també interessat en l’impuls de les ciutats sostenibles i inclusives, i amb quatre àmbits d’acció: coneixement, negocis, formació i talent i difusió.

“El nostre objectiu principal aquest any és oferir una plataforma per accelerar la recuperació dels ecosistemes urbans a través d’un nou model que permeti, mitjançant el format digital, connectar tots els actors del nostre sector. Sens dubte, la situació actual canviarà a les ciutats i en relació al seu funcionament, però pot fer-ho ajudant-nos a construir urbs amb millors serveis i recursos per als seus habitants i preparades per respondre a noves amenaces. Tomorrow.City és la nostra contribució en aquest projecte col·lectiu”, conclou Valentí.