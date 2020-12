Èxit de convocatòria del Sopar amb Ànima, organitzat per CaixaBank Banca Privada, amb una recaptació de 115.000 euros, per donar suport a les famílies en risc d’exclusió social

La iniciativa solidària Sopar amb Ànima, organitzada per CaixaBank Banca Privada, ha aconseguit superar totes les expectatives recaptant 115.000 euros i comptant amb la participació de 1.000 clients de banca privada, que han sopat en els seus respectius domicilis i s’han connectat a un CaixaBank Talks Live per compartir l’esdeveniment solidari. Aquesta causa solidària té com a finalitat facilitar l’adquisició d’aliments a les famílies en risc d’exclusió social de Barcelona. Amb aquest esdeveniment, la direcció territorial de CaixaBank a Barcelona va convidar els clients de Banca Privada a participar en un original esdeveniment els beneficis del qual s’han destinat al programa Targeta Solidària de Càritas.

El projecte Sopar amb Ànima va consistir en l’enviament a casa de cada client d’un sopar per a dues persones, elaborat per xefs de reconegut prestigi, servit gràcies a la col·laboració de Mercat d’Autors, d’Ametller Origen. Els plats havien estat elaborats per cuiners com Hideki Matsuhisa, Josep Maria Kao, els germans Colombo, Nandu Jubany i Carles Gaig, el pastisser Christian Escribà i Patricia Schmidt. També es va comptar amb la participació de Javier de las Muelas, referent en el món del còctel, i de la sommelier Meritxell Falguera. El sopar va finalitzar amb un cafè Màster Origin Colòmbia de Nespresso. Els esportistes d’elit Marc Gasol i Ricky Rubio han acceptat ser els ambaixadors del projecte.

A causa de les mesures sanitàries instaurades per les autoritats i davant la impossibilitat de celebrar un acte presencial, durant el sopar els participants van tenir l’oportunitat de connectar-se a un CaixaBank Talks Live, un esdeveniment digital en què els xefs i experts culinaris van explicar els detalls i secrets de les elaboracions, el maridatge amb el vi i el cava i la preparació de còctels. L’acte digital també va comptar amb la intervenció dels dos ambaixadors, així com de la directora territorial de CaixaBank a Barcelona, Maria Alsina, i del director de Càritas Barcelona, Salvador Busquets.

Es va oferir també la possibilitat als clients de fer una aportació directa a Càritas Barcelona a través de Fila 0 per col·laborar amb la mateixa causa.

Durant l’esdeveniment, es va fer un sorteig d’un sopar per a dues persones a cada un dels restaurants dels xefs participants entre tots els clients que hi han col·laborat. També es van sortejar dues pilotes signades pels ambaixadors del projecte, Marc Gasol i Ricky Rubio.

Finalment, els comensals van rebre de regal dues mascaretes creades per la dissenyadora Maite, by Lola Casademunt.

Projecte Targeta Solidària

Tots els ingressos generats en l’esdeveniment es destinaran al projecte Targeta Solidària, creat per Càritas Barcelona al constatar que cada cop hi ha més famílies amb dificultats per accedir per elles mateixes a una alimentació suficient i equilibrada. El projecte consisteix en una targeta prepagament amb què persones amb pocs recursos poden comprar amb autonomia en establiments d’alimentació. Els treballadors socials de Càritas decideixen quines són les famílies que poden beneficiar-se’n. L’ajut està integrat en un pla de treball integral d’acompanyament a la persona que rep la targeta.

Aquesta mesura de suport a les famílies es vehicula a través d’una Visa Electron de prepagament, amb la qual cosa no s’identifica la persona que està rebent l’ajuda quan compra al seu establiment de confiança. Té un saldo mensual que varia segons que el beneficiari sigui una persona (150 euros al mes) o una unitat familiar amb més d’un membre (fins a 410 euros al mes) i només podrà ser utilitzada en comerços d’alimentació. La targeta no podrà ser utilitzada en caixers, excepte per consultar el saldo.

Càritas ha optat per utilitzar una targeta i no pel repartiment d’aliments per dignificar el dret a l’alimentació i que les famílies amb dificultats econòmiques no oblidin els hàbits de compra ni quedin fora del seu rol social, i poder garantir així una alimentació equilibrada i adaptada a les necessitats de les diferents edats, creences o dietes (al·lèrgies o malalties). També es promou que les persones puguin seguir comprant en els punts habituals i que no deixin de fer-ho només perquè no tenen ingressos. Així, també es contribueix a fer que el teixit econòmic dels barris segueixi funcionant.