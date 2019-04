Viu la Moto es fa gran en la tercera edició

Més marques, més novetats i més activitats. La tercera edició de Viu la Moto, el saló de la moto de Barcelona, prem l’accelerador i es fa més gran per oferir una experiència única als amants de la velocitat sobre dues rodes. La cita, organitzada per Fira de Barcelona i l’única que compta amb la participació directa de les marques i amb el suport de l’Associació Nacional d’Empreses del Sector de les Dues Rodes (Anesdor), creix en espai -arriba als 32.500 metres quadrats, un 8,3% més que en l’anterior edició del 2017- i en expositors -n’hi haurà fins a 120, fet que significa un creixement del 9%-, i comptarà amb la presència de 400 marques del sector de la moto, que presentaran més d’una cinquantena de novetats nacionals i internacionals. Tot plegat tindrà lloc entre el 4 i el 7 d’abril al Palau 8 i a l’avinguda Maria Cristina del recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona.

“Les xifres de creixement d’aquesta tercera edició, juntament amb l’esforç de les marques per presentar novetats en el marc del saló, constaten l’encert de celebrar una fira com la nostra”, indica Jordi Freixas, codirector de l’esdeveniment per part de Fira de Barcelona.

651x366 Aspecte de l'interior del Saló, en la zona dels expositors de les grans marques / FIRA DE BARCELONA Aspecte de l'interior del Saló, en la zona dels expositors de les grans marques / FIRA DE BARCELONA

Experiències i realitat virtual

“Un dels pilars del saló és la creació d’un entorn participatiu orientat a generar experiències a l’usuari promovent i facilitant alternatives d’utilització i de gaudi de la moto de manera segura i responsable”, afirma Jordi Bracons, codirector de Viu la Moto per part de Kando. Per aquest motiu, el saló complementa la seva oferta comercial amb activitats per als apassionats d’aquest món i per al públic en general que el vulgui descobrir. Així, els visitants podran pujar als simuladors Devotion Sim i participar en una cursa del futur amb realitat virtual, jugar al MotoGP18 o ficar-se dins la granota d’un pilot professional visualitzant vídeos de 360 graus enregistrats al circuit de Montmeló. A més, l’avinguda Maria Cristina es convertirà en l’escenari de les exhibicions d’acrobàcies stunt i de trial que faran els pilots Emilio Zamora i Narcís Roca, que conduiran els últims models de BMW i Ducati, respectivament. L’espai també servirà de pista per a les exhibicions de trial de la mà dels pilots Jordi Pascuet i Marcel Justribó.

Mototurisme i retrospectives

El creixement del turisme de viatges sobre les dues rodes d’una motocicleta fa que el saló dediqui una zona específica del seu espai a aquesta modalitat. Així Viu la Moto comptarà amb una àrea amb la presència d’agències de viatges especialitzades i una exposició de motos viatgeres que aproximaran les seves experiències als visitants. I, a més de tirar endavant, el saló també girarà la vista enrere amb una exposició monogràfica de Bultaco que organitza el Museu de la Moto Bassella. A la mostra s’hi podran contemplar una dotzena de models clàssics, entre els quals destaquen quatre únics al món: Cazarecords, Biflecha, Gaviota i la TSS guanyadora de les 24 Hores de Montjuïc. Entre les múltiples propostes que oferirà el saló, també s’hi preveu la realització de més de vint conferències a l’Àrea Boxes i un espai dedicat al món femení amb la intenció d’atreure aquest públic al món de la moto.

Models per posar a prova

Una part de l’essència de Viu la Moto és la possibilitat de provar els últims models de motocicleta del mercat. Per aquest motiu, i juntament amb el Servei Català de Trànsit, les principals marques posaran a disposició dels visitants més de 200 motos que podran provar acompanyats de monitors. Es tractarà de recorreguts guiats que comptaran amb l’assistència de professionals perquè els visitants que els facin puguin millorar les seves aptituds i hàbits en una situació real de trànsit. El saló també tindrà una zona destinada a la formació per fomentar l’educació viària i les actituds de respecte que afavoreixin la prevenció de la sinistralitat sobre dues rodes.

GRANS NOVETATS

Les principals novetats de què es podrà gaudir al saló són una cinquantena de models corresponents a una vintena de marques:

TRIUMPH

Thruxton FC (primícia mundial)





Thruxton FC (primícia mundial) BENELLI

Leoncino 251, Imperiale 500, 502C i 752S





Leoncino 251, Imperiale 500, 502C i 752S BMW

S1000RR, R1250R, R1250RS i F850 Adventure

DUCATI

Panigale V4 S Corse

HARLEY-DAVIDSON

FXDR 114 i la gamma Touring

INDIAN

FTR S, FTRS kit sport, i el facelift de la Springfield Dark Horse

SUZUKI

Katana i GSX-S750 A2

MOTO GUZZI

V85TT

MV AGUSTA

Brutale 1000 Sèrie Or i Superveloce 800

ROYAL ENFIELD

Himalayan Sleet Adventure

YAMAHA

Ténéré i 3CT (concept)

FB MONDIAL

Flat Track

KEEWAY

Urbanblade

KSR GROUP

Vionis

MH MOTORCYCLES

Revenge 125

NORTON

Atlas 650 i V4 RR

PEUGEOT

Pulsion Allure 125 i Pulsion RS 125

QUADRO

eQooder, Xqooder, Nuvio i Oxygen

RIEJU

Tango 125

SUPER SOCO

CUX

SYM

HD 300