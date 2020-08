Bisbe Manel Nin: “Molts dels seminaristes que jo tenia al col·legi grec tenien xicota”

260x366 El bisbe Manel Nin / FRANCESC MELCION El bisbe Manel Nin / FRANCESC MELCION

Em rep en una sala àmplia de sostre alt on la seva veu ressona. Quan parla sembla que canti, fent més pujades i baixades de l’habitual, fruit de la seva formació com a monjo a Montserrat. De tots, és l’únic bisbe, de la comunitat catòlica d’Atenes de ritu bizantí. “Cantar o declamar els textos t’ajuda a proclamar-los, a donar-los als altres, per això els oficis monàstics són cantats o semitonats, no a veu baixa. A la plaça Sant Pere del Vaticà, a les litúrgies papals on es canonitza un nou sant, al funeral o a la missa nova d’un Papa, he anat a cantar l’evangeli grec. Cada cop m’han tremolat les cames, sobretot al funeral de Joan Pau II. Notava la presència del món sencer. Fa molta impressió”. I és que des del 1590, el rector del Pontifici Col·legi Grec de Roma té aquest privilegi. I el pare Manel Nin ho ha estat durant 17 anys. Es tracta d’un seminari per a seminaristes de tradició bizantina a càrrec dels monjos benedictins, com els de Montserrat, on va ingressar el 1975. “Hi havia molts més monjos que ara. Jo tenia 19 anys i dono gràcies a Déu per tota la formació intel·lectual i espiritual rebuda, sobretot monàstica i humana. Vaig aprendre llengües clàssiques: llatí, grec i siríac, que m’ha servit per a la tesi doctoral en teologia sobre els pares de l’Església, amb un treball d’investigació basat en manuscrits antics siríacs”.

A Atenes, la litúrgia també la fa en grec antic. “El grec modern l’he començat a aprendre a l’arribar. És com si algú que només sap llatí, l’envies a Buenos Aires. Em falta vocabulari, estic en una diòcesi amb moltes dificultats i la meva prioritat inicial no era l’idioma”. Una comunitat que no arriba als 8.000 fidels, entre grecs, ucraïnesos i caldeus, “que són cristians que emigren de l’Iraq i Síria, tenen familiars al Canadà o els EUA i aquí hi són de pas abans del reagrupament familiar”.

Malgrat ser un religiós catòlic, llueix una llarga barba ortodoxa. D’aquesta tradició en remarca el contacte físic i real amb la mort. A Grècia, encara que moris a l’hospital, les vetlles es fan a casa. El funeral és amb el fèretre obert, besant la mà o el front del difunt. D’on li ve aquesta fascinació per les litúrgies orientals? “Estan més lligades a la dimensió simbòlica, l’arquitectura de l’església, la distribució iconogràfica, els mosaics. La bellesa de les icones o el cant bizantí té també una profunditat teològica”.

Aquest exarcat per als catòlics de ritu bizantí neix quan els catòlics van fugir de Constantinoble en la guerra turco-grega de fa cent anys. “Llavors eren pròfugs, i ara també tenim els refugiats. Amb Càritas fem 600 dinars diaris pels escampats per Atenes, o grecs que no arriben a final de mes. Les nostres finances són febles, tenim una desena d’apartaments, i des del febrer quasi no paguen lloguer. Un dels nostres sacerdots és casat, i jo no hi tinc cap problema. La problemàtica és econòmica. Tenen un sou de 300 euros al mes. Jo com a bisbe en rebo 500. No ens falta res, però és més difícil assegurar l’economia a tota una família. Les Esglésies orientals catòliques sempre hem tingut el doble clergat, cèlibe i casat. Molts dels seminaristes que jo tenia al col·legi grec tenien xicota al lloc d’origen. En aquell temps, només jo tenia internet, i cada vespre em portaven els disquets amb el mail perquè l’enviés a la parella i jo l’endemà rebia les respostes al meu mail, i les tornava a repartir. Si un dia l’Església d’Occident planteja obrir-se, l’experiència de l’Orient ha de comptar”.

Pel que fa a l’accés de la dona als ministeris ordenats, la cosa -ja m’ho semblava a mi- es complica. “No és que hi estigui a favor o en contra, potser no és el moment. Duria a un distanciament amb el món ortodox, que no s’ho planteja. El papa Francesc va crear una comissió per estudiar el diaconat femení. Cal recuperar textos antics on es parla de diaconesses i intentar entendre què feien o què eren”.