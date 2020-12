“Aportem la millor solució a qui necessita alta fiabilitat en les comunicacions”

Des del 2015, Actelser aporta solucions de connectivitat a l’interior dels edificis. Ara l’empresa de Terrassa és capdavantera en la instal·lació de la fibra òptica plàstica.

Quins avantatges té la fibra òptica plàstica?

La fibra òptica tradicional és de vidre. És molt delicada, es trenca amb facilitat i, per instal·lar-la, requereix coneixements tècnics i un instrumental específic que és car per a un instal·lador no especialista. Nosaltres utilitzem el POF, sigla en anglès de fibra òptica plàstica. És molt dúctil i manejable, aguanta curvatures de fins a 2 cm i no requereix cap coneixement tècnic ni instrumental per instal·lar-la.

Per què és ideal en espais grans o aïllats com hotels i cases rurals?

Perquè pot transportar 1 Gbps des del router fins a un altre punt sense perdre cap mega pel camí, i pot arribar a qualsevol indret de l’edifici sense obres i sense interferències. És fàcil d’instal·lar, no genera radiacions i és segura perquè no es pot punxar per robar informació. Avui, a les enquestes de satisfacció de clients d’hotels, el que penalitza més és no disposar de bona qualitat de wifi. El POF, en grans sales, complementa molt bé l’alimentació de wifi. El senyal rebut per mitjà de repetidors de wifi o PLC és molt inestable i té alts i baixos. Per això, si la wifi es pot alimentar en qualsevol punt de l’edifici com si estigués connectada al router, el senyal millora molt.

Quins recursos heu tingut per tirar endavant el projecte?

Sempre hem apostat per desenvolupar projectes amb recursos propis, però hem tingut el suport de BBVA per canalitzar una operació amb el Centre per al Desenvolupament Tecnològic i Industrial durant el desenvolupament del producte. Recentment, en el moment de la comercialització, també ens ha concedit un préstec ICO.

Els darrers mesos s’ha vist clar que cal estar ben connectats. En què cal avançar en tecnologia?

Aquests mesos molta gent ha descobert que no aprofita tots els megues que paga. La repetició del senyal per wifi o pels coneguts PLC està limitada en funció de la configuració de l’habitatge, dels materials de construcció de les línies elèctriques, dels aparells electrònics, de la quantitat d’usuaris de l’edifici on vivim, etc. Per temes d’oci, petits talls o alentiments molesten, però per al teletreball afecten la imatge i la professionalitat. Nosaltres aportem la millor solució a qui necessita alta fiabilitat en les comunicacions i oferim 1 Gbps, que no es perdi cap dels megues que paguen i evitar haver de contractar un escalonat de megues superior.

Quins reptes us plantegeu?

Hem nascut enfocats per solucionar el problema de pèrdues de senyal a les llars i, per tant, volem continuar liderant la internet d’alta fiabilitat. Som la millor opció en les construccions ecològiques i on es vulguin eliminar les radiacions. Veiem que podem aportar valor en temes industrials, en processos de producció basats en robòtica, als quals cal una comunicació constant i fiable. També transportem llum sense problemes d’inducció ni altres interferències, i treballem en domòtica i en instal·lació d’alarmes segures.