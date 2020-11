BBVA llança Aqua, la primera targeta sense numeració i amb codi de verificació dinàmic

BBVA va més enllà dels canvis introduïts per la directiva europea PSD2 per regular els serveis de pagament digitals i llança Aqua, la primera família de targetes –dèbit, crèdit i prepagament– a l’estat espanyol que compta amb codi de verificació (CVV) dinàmic, fet que la dota de més seguretat a l’hora d’efectuar qualsevol operació online.

En aquest cas, cada cop que el client vulgui realitzar una compra amb una targeta Aqua haurà d’accedir a l’aplicació de BBVA –disponible per a dispositius amb sistemes Android i iOS– i consultar el número, el CVV i la data de caducitat, ocults en aquest cas a la targeta. Això n’eleva el nivell de seguretat en cas que el client la perdi, ja que ningú podrà utilitzar les seves dades per efectuar pagaments online.

Aquesta funcionalitat es basa en la tecnologia de núvol i en algoritmes criptogràfics avançats per assegurar la inviolabilitat del codi generat per a l’usuari final.

"Aquesta iniciativa va més enllà del llançament d’una targeta. És una nova experiència per als nostres clients" Gonzalo Rodríguez Director de Desenvolupament de Negoci de BBVA a Espanya

Estudi previ

El nou producte sorgeix després que BBVA realitzés un estudi el desembre de l’any passat entre 1.000 clients a l’estat espanyol i arribés a la conclusió que la seguretat, la planificació i el control de despeses i de productes, així com la possibilitat de fer un gran nombre d’operacions pel mòbil, eren els atributs més valorats. Per això, l’entitat es va bolcar en oferir un producte que complís totes les demandes dels clients en seguretat, elecció de la modalitat de pagament i control de moviments.

“Aquesta iniciativa va més enllà del llançament d’una targeta. És una nova experiència per als nostres clients. Quan accedeixin a l’aplicació, hi trobaran en primer terme aquells serveis més utilitzats per, d’aquesta manera, facilitar-los les gestions, tindran més control de les seves despeses, podran escollir la modalitat de pagament que desitgin i tindran més seguretat en les compres online, ja que el número i el CVV no apareixen a les targetes”, explica Gonzalo Rodríguez, director de Desenvolupament de Negoci de BBVA a Espanya (a la imatge).

Nous serveis

El nou producte de BBVA es completa amb els nous serveis que l’entitat bancària ha incorporat recentment a la seva aplicació, com ara la retirada de diners en efectiu sense contacte als caixers o una visió global dels comerços electrònics o plataformes en què els seus clients tinguin registrades les seves targetes bancàries. La nova funcionalitat s’ha posat en marxa per assegurar més control dels instruments de pagament de què disposen els clients de BBVA i que s’emmagatzemen a la xarxa. D’aquesta manera, poden saber en tot moment en quines plataformes digitals els han introduït.

La nova targeta Aqua ja està disponible i és compatible amb tots els sistemes de pagament mòbil que ofereix BBVA –Apple Pay, Samsung Pay i Google Pay– a més del propi sistema de l’entitat. A més, s’ha posat a disposició dels clients en plàstic reciclat per complir amb l’objectiu de l’entitat de reduir l’impacte mediambiental; això fa de BBVA la primera entitat bancària de l’Estat que distribueix targetes fabricades amb aquest material procedent d’indústries com l’embalatge, la impressió o l’automoció.