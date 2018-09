BBVA Banca Privada ha rebut el segon guardó seguit com la millor en comunicació digital als premis WealthTech 2018

El nou model de banca privada de BBVA valora la bona acollida que ha tingut entre els clients des que es va posar en marxa mentre, segueix amb la seva aposta pel món digital i les noves tecnologies.

Fa aproximadament un any i mig, BBVA va llançar la nova Banca Privada. Quin ha estat al resultat des de llavors?

N'estem molt satisfets, ja que ens ha permès avançar en la millora de l’experiència client i s’ha traduït en un fort increment en el nombre de clients i en el volum gestionat. Aquest primer any ha estat avalat per les bones xifres de negoci, que ens han consolidat com a referent del sector a Espanya. El 2017 va ser un any molt positiu, tant en termes d’augment de clientela (+15%) com en balanç de negoci gestionat (11%). Les xifres han fet replantejar el pla estratègic i s’han revisat a l’alça les expectatives de creixement, fins al 32% en els pròxims quatre anys.

Quins han estat els motors d’aquest creixement?

Vam reduir significativament el nombre de clients a les carteres de cada banquer per dedicar-los més temps i oferir un assessorament més personalitzat. Mantenim la capil·laritat al territori i a cada centre de banca de clients hi ha un banquer de referència. Hem articulat el model de banca privada en tres eixos fonamentals: la personalització, l’especialització i la innovació.

En què consisteix el procés inversor?

El nostre procés inversor té tres parts. La primera és la visió de mercats del nostre comitè d’inversions, que es nodreix de BBVA Research i BBVA Asset Management, i identifica les àrees geogràfiques de més creixement, sectors i tipus d’actius amb més potencial. La segona és la selecció dels millors vehicles d’inversió a través de la plataforma Quality Funds, que fa una exigent 'due diligence' amb criteris quantitatius i qualitatius per seleccionar els millors fons d’inversió a cada mercat i ofereix una àmplia diversificació d’estils d’inversió. La tercera és el banquer privat, la persona que identifica els objectius personals de cada client i hi adapta les solucions financeres.

En què consisteix una diversificació adequada?

Cada moment és diferent i exigeix adaptar-se a la conjuntura del mercat. Podem aconseguir una àmplia diversificació a través de fons d’inversió que inverteixen en diferents mercats, actius i estratègies. La diversificació incrementa la rendibilitat en més del doble que un únic índex i el risc és de gairebé la meitat.

BBVA Banca Privada ha rebut un premi a la millor banca privada en comunicació digital.

Efectivament, ha estat guardonada per segon any consecutiu com a millor banca privada en comunicació digital als premis WealthTech 2018 de la revista 'The Banker', del grup Financial Times. Aquest guardó reconeix la feina i les iniciatives per millorar el servei a través dels canals digitals.

Quin és el perfil dels clients de Banca Privada a Catalunya?

Conservador i moderat. En els últims anys, atès l’entorn de baixos tipus d’interès, ha incrementat la posició de risc cap a fons mixtos i globals i demana més assessorament i informació.

Com veu el futur de la Banca Privada en l’entorn actual?

Cada cop tindrà més demanda. El client es preocupa de preservar el seu patrimoni. Posem a la seva disposició un equip d’experts per ajudar-lo a definir l’estratègia d’acord amb la seva situació financera, coneixement, experiència i objectius d’inversió.