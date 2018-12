“BBVA One View ofereix la millor informació possible al client perquè prengui les millors decisions informades”

BBVA llança el primer agregador financer intel·ligent per a empreses basat en dades, que simplifica el procés d'agregació bancària i facilita la conciliació comptable.

En què consisteix BBVA One View?

BBVA One View permet que les empreses puguin controlar tots els seus comptes nacionals, de crèdit i targetes des d'un mateix lloc, a temps real i mitjançant qualsevol dispositiu. A més, gràcies a tecnologies com el 'big data' i el 'machine learning', ofereix informació de comptes i altres productes financers per facilitar que les empreses optimitzin la seva tresoreria i aconsegueixin fer més eficient la presa de decisions.

Què ofereix respecte a altres agregadors financers?

És la primera solució que classifica els moviments de totes les entitats en categories específiques d'empresa, segons el Pla General Comptable, i disposa d'informes personalitzats amb gràfics intuïtius exportables a PDF o Excel amb l'objectiu que es pugui fer el seguiment de l'evolució de les despeses i els ingressos. Les alertes personalitzades avisen el client de qualsevol imprevist que sorgeixi en els seus comptes i el recomanador de pagaments té en compte les preferències del client i les característiques de la transacció (l'origen, l'import, l'hora, el termini d'abonament, el cost, el destí, etc.) per suggerir-li el millor mètode de pagament. Té totes les garanties de BBVA i els més alts estàndards tant de seguretat com de privacitat.

Quines són les funcionalitats més valorades d'aquest agregador?

Sobretot, el fet de disposar de tota la informació dels comptes i targetes en un únic punt, de manera homogènia i a temps real. Això permet que les empreses puguin estalviar una mitjana de dues hores diàries en la gestió de la seva tresoreria, cosa que simplifica el seguiment i facilita la conciliació comptable. La comoditat també és un factor determinant per al client, ja que pot accedir a BBVA One View des del dispositiu que prefereixi, sigui l'ordinador, la tauleta o el mòbil.

Què ha de fer una empresa per donar-se d'alta?

Accedir al web www.bbvaoneview.com i omplir l'alta online agregant els comptes i les targetes d'altres entitats que vol vincular a BBVA One View. Com més productes agregui, més completa serà la visió de la seva tresoreria. Només la primera vegada necessitarà les contrasenyes d'accés a les altres entitats. A partir de llavors podrà consultar tota la seva informació financera des d'un únic punt. L'alta no requereix instal·lar cap programa addicional i es pot fer còmodament a través del mòbil, des de l'apli de la banca online per a empreses BBVA Net Cash.

Com incideix l'agregador en la gestió de tresoreria de les empreses?

Per als empresaris, conèixer la situació financera amb detall és vital, i per això agraeixen que els hi facilitem amb BBVA One View. Els ajuda en el seu dia a dia i els facilita informació a tots els nivells: des de la petita despesa fins a la gran inversió que farà créixer l'empresa, i que els evitarà desfasaments en la tresoreria. BBVA One View ofereix al client la millor informació possible perquè pugui prendre les millors decisions informades, amb informes personalitzats i intuïtius que li permetin anticipar-se. Les alertes els ajuden a detectar problemes a temps i també a aprofitar oportunitats financeres o en altres àmbits.