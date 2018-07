BBVA Valora View supera les 80.000 descàrregues en un mes

Tan fàcil com anar pel carrer, treure’t el mòbil de la butxaca i comprovar, mitjançant l’aplicació BBVA Valora View, si hi ha algun habitatge a la venda o en lloguer al teu voltant només assenyalant-lo amb la càmera. L’eina digital que ha llençat BBVA, d’ús senzill però que posa a l’abast de l’usuari molta informació i que l’ajuda a prendre decisions a l’hora d’invertir en la que possiblement es convertirà en la seva nova casa, ha superat les 80.000 descàrregues en el seu primer mes de vida, que han estat fetes tant per clients com per no clients de l’entitat financera.

Tecnologia pionera

BBVA Valora View és la primera aplicació del sector bancari a nivell europeu que utilitza la tecnologia de la realitat augmentada per dur a terme cerques d’habitatge. Des del seu llançament, qualsevol persona amb un 'smartphone' –ja sigui amb el sistema iOS o Android– pot esbrinar si un determinat habitatge està disponible al portal web Idealista d’una manera immediata i senzilla. A més, BBVA Valora View també aporta informació útil de l’immoble i detalls del barri on es troba perquè l’usuari de l’app pugui conèixer els tipus d’habitatge disponibles a la zona i les valoracions estimades gràcies a la tecnologia de la realitat augmentada. En aquest sentit, BBVA Valora View vol reinventar el procés de cerca d’habitatge i fer-lo accessible a tothom proporcionant informació de l’immoble a través de l’ús del 'big data' i del sistema de geolocalització que ofereix.

A través de l’ús de les dades que ofereix l’aplicació BBVA Valora, l’eina permet oferir a l’usuari el preu per metre quadrat dels immobles d’una determinada zona i així orientar-lo perquè pugui valorar si el preu que pagarà serà l’adequat per a un habitatge determinat. A més, també podrà calcular els diferents costos i inversions necessàries per comprar o llogar i rebre informació sobre quina de les dues situacions li ofereix més avantatges d’acord amb la seva situació real. “Un dels grans avantatges de BBVA Valora View és que permet al client fer una simulació de com seria la seva hipoteca per a un immoble determinat i, si ho vol, sol·licitar-la des de l’app mateix”, apunta Enric Miró, tècnic de Transformació Digital de BBVA.

Des de la seva posada en marxa, l’app ha rebut més de 200.000 cerques d’habitatge, fet que s’ha traduït en un augment de l’activitat a BBVA Valora, aplicació de referència de l’entitat bancària per buscar habitatge a l’estat espanyol i també a Mèxic. Pel que fa al cas espanyol, el número de cerques ja supera els 2,8 milions des del llançament de BBVA Valora, ara fa gairebé dos anys. La mitjana és de 150.000 cerques mensuals, i la majoria s’han fet des de dispositius mòbils tant per part de clients com de no clients de l’entitat financera. De les simulacions hipotecàries que permet fer, el 93% també s’han realitzat a través de 'smartphones'.

L’app s’ha convertit en pionera a l’estat espanyol i s’està fent gran i ampliant a través de l’oferta de noves funcionalitats, com ara calcular quin valor té la casa adquirida i totes les despeses associades: aigua, llum, comunitat, etcètera. A més, també permet consultar quant costaria una reforma de l’habitatge en concret, en el cas que fos necessària.