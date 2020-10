BBVA activa un sistema de pagament electrònic més segur

El passat mes d’agost, els clients de BBVA van realitzar quatre milions de transaccions a través del comerç electrònic, un 14% més que durant el 2019. La seguretat a l’hora de realitzar aquestes transaccions és essencial per a l’entitat financera, que s’ha convertit en la primera de l’Estat en posar en marxa un nou procés de verificació de les transaccions electròniques. Aquest sistema, recollit a la normativa europea de pagaments (PSD2), exigeix una doble autenticació del client quan efectuï compres a internet.

Una de les qüestions que posa sobre la taula aquesta normativa és l’autenticació reforçada del client, coneguda com SCA (Strong Customer Authentication). És a dir, cada cop que un client realitzi una compra a través del comerç electrònic, l’entitat comprovarà la identitat del comprador a través de dos dels tres factors següents: una cosa que només sap el client, com ara la contrasenya; una dada que només té el client, com ara el seu número de telèfon mòbil; i alguna cosa que només és el client, com ara la seva empremta dactilar.

Activació general a la tardor

Més de 80.000 usuaris –treballadors de l’entitat bancària, jubilats i els seus familiars– estan provant el nou procés d’autenticació en les compres en comerços electrònics des del passat mes d’agost mentre que a finals del passat mes de setembre ja es va incorporar un milió de clients de BBVA al sistema. De fet, està previst que sigui aquesta tardor quan el seu ús es pugui generalitzar a tots els clients amb què compta el banc arreu de l’estat espanyol. BBVA ja ha avançat que aquest nou sistema de pagament no requereix que el client descarregui cap nova aplicació mòbil, ja que la compra es podrà validar des de l’espai privat de la pàgina web o des de l’aplicació de la mateixa entitat, disponible en Android i iOS.

Amb aquest nou pas es reforça la seguretat dels pagaments a través d’internet, ja que evitar els fraus en el comerç electrònic s’ha convertit en una de les claus per reforçar la confiança del consumidor en les compres a través de canals no presencials. En aquest sentit, el banc mai demana les claus personals d’un client a través de correu electrònic o missatge SMS ni li sol·licita que accedeixi a cap enllaç per demanar-li dades o informació.

Com funciona?

En el cas de BBVA, quan el client realitzi una compra en qualsevol comerç electrònic, el sistema li demanarà que verifiqui la compra a la part privada de l’aplicació o del web de BBVA. Posteriorment, el client haurà d’autoritzar la compra al comerç electrònic amb la clau que li arribi. Aquesta normativa obligarà a afegir un pas més en qualsevol compra electrònica que es dugui a terme, un temps que el client veurà recompensat amb més seguretat en les seves transaccions.

D’aquesta manera, BBVA aglutina tots els seus serveis i productes a la mateixa aplicació mòbil, ja que els clients no hauran de descarregar cap aplicació addicional per seguir duent a terme els seus pagaments a través de la xarxa.