BBVA llança una eina per controlar el registre online de les targetes bancàries a les plataformes digitals

Per utilitzar la majoria d’aplicacions o fer operacions online en comerços és necessari que els usuaris hi registrin les seves targetes bancàries per facilitar les transaccions que duen a terme, i més si ho fan de manera habitual. Com que cada cop s’utilitzen més aquestes plataformes digitals –fins a mitjans del mes de juny es va observar una tendència a l’alça de la despesa online, especialment vinculada al consum de la llar, derivada del confinament provocat pel covid-19–, de vegades costa recordar en quines s’han introduït les dades de les targetes. Per aquest motiu, BBVA afegeix a la seva aplicació mòbil una eina que permet que els clients de l’entitat sàpiguen en tot moment a quines plataformes han facilitat la informació per, així, tenir més control dels instruments de pagament emmagatzemats a la xarxa.

La nova funcionalitat que ha presentat BBVA, que està previst que estigui disponible per als seus clients a partir del proper mes d’octubre, també permetrà gestionar les targetes adherides a sistemes de pagament mòbil com Google Pay, Apple Pay i Samsung Pay. En aquest cas, l’usuari podrà desvincular de manera temporal o permanent les seves targetes d’aquests sistemes en el moment en què ho consideri oportú.

La primera de l’Estat

Aquesta eina, que convertirà l’entitat en la primera a nivell de l’estat espanyol que l’ofereix, permetrà disposar en tot moment de la informació necessària i actualitzada de l’emmagatzematge online de les seves targetes amb l’objectiu que el client pugui controlar millor les seves despeses i gestionar les finances. El sistema, a més, també detectarà en quins comerços electrònics el client ha introduït les dades de les seves targetes i els mostrarà en la posició global de l’aplicació mòbil de BBVA.

“Amb aquesta nova experiència, l’aplicació mòbil de BBVA es converteix en el centre de comandament des del qual el client controla tots els mètodes de pagament que estigui utilitzant a internet; disposa de tota la informació amb només un sol cop d’ull. Gràcies a la tokenització de les targetes s’incrementa encara més la seguretat a l’hora de realitzar els pagaments, ja que els codis es generen per a un comerç i per a un dispositiu mòbil en concret i no queden guardats en cap servidor”, explica Jorge Moreno, director de Solucions de Pagaments Digitals de BBVA.

A codi token

La tokenització consisteix en la conversió de les dades de les targetes que els usuaris faciliten a la xarxa en token, un codi que substitueix els números d’aquestes targetes i que es genera perquè es puguin fer servir en un comerç, servei o dispositiu específic. Aquest mètode fa augmentar la seguretat dels comerços electrònics, ja que evita que les dades de la targeta es puguin acabar filtrant a la xarxa.

BBVA preveu que durant el primer trimestre del 2021 l’eina també permeti activar i desactivar les targetes o esborrar les dades dels portals web on s’hagin facilitat sense necessitat d’accedir-hi. D’altra banda, en el cas que la targeta registrada es renovi per motius de caducitat, s’actualitzarà de manera automàtica a les pàgines web a les quals estigui vinculada. A més, amb aquesta nova funcionalitat els clients de BBVA podran visualitzar a través de l’aplicació les targetes o pagaments mòbils vinculats a plataformes com Netflix, Paypal, Amazon, Microsoft, Uber i Glovo, entre d’altres.