“BBVA ha incorporat tecnologies d’identificació biomètrica avançada de manera fiable, com la de l’iris”

Per què BBVA fa de la transformació digital una línia estratègica?

Un dels principals objectius del banc és facilitar als clients la gestió de les finances en el dia a dia. Per això, implementem eines basades en el 'big data' i en la intel·ligència artificial que els dona informació per prendre les millors decisions.

L’esforç de BBVA en crear i implementar solucions digitals, en què repercuteix en els seus clients?

Ens ha permès anticipar-nos per satisfer les seves necessitats i evolucionar oferint-los noves solucions tecnològiques, senzilles, còmodes i convenients, i accessibles com, on i quan volen.

Com s’ha situat BBVA líder al sector financer en transformació digital?

Ha estat possible gràcies a l’adopció i al desenvolupament de les anomenades tecnologies exponencials, com ara el 'cloud computing', el mòbil, la innovació oberta, el 'big data', la biometria, el 'blockchain' o la intel·ligència artificial.

BBVA és la primera entitat que possibilita l’accés a la banca mòbil amb el reconeixement de l’iris. Per què aposteu per la biometria?

L’entitat ha aprofitat les capacitats que atorguen les noves plataformes digitals per incorporar-les a la banca mòbil. Així, gràcies a les millores del hardware i l’aliança amb Samsung, BBVA ha incorporat tecnologies fiables d’identificació biomètrica avançada, com la de l’iris. D’aquesta manera, BBVA s’ha convertit en el primer banc espanyol en tenir disponible aquesta identificació que, a més, incrementa el nivell de seguretat del client a les diferents plataformes de serveis digitals.

BBVA també és pioner en introduir els 'chatbots'. Què són i què permeten?

Són robots basats en la intel·ligència artificial que conversen amb els usuaris a les apps de missatgeria instantània i permeten accedir a informació financera des de Facebook Messenger i Telegram. En un principi, el 'chatbot' de BBVA permetia accedir a l’operativa bàsica, com ara la consulta del saldo disponible, el número de l’IBAN o la ubicació dels caixers més propers. Ara, també serveix per enviar diners.

Com funciona?

El nostre 'chatbot' està associat a la pàgina oficial de BBVA. Per accedir-hi des de Facebook Messenger, el client ha d’entrar a la pàgina de BBVA España i utilitzar l’àlies @bbva_espana. Per accedir-hi des de Telegram, ha de buscar @bbva_esp_bot. Cashup és una altra de les funcionalitats de BBVA que facilita l’enviament de diners a qualsevol contacte de l’agenda sense sortir de l’aplicació de missatgeria instantània. Només cal activar el teclat BBVA Cashup, escollir el destinatari, afegir l’import i procedir a l’enviament. En tots els casos cal que el destinatari estigui registrat al servei de pagaments Bizum.

També es possible enviar diners de mòbil a mòbil amb la veu?

Sí, els usuaris d’iPhone poden fer-ho amb l’assistent de veu Siri. Només cal indicar el nom del contacte i la quantitat. El dispositiu fa l’operació de forma segura, sense haver d’accedir a l’app de banca mòbil.

Aquestes utilitats, impensables fins ara, es podrien ampliar gràcies a l’imparable progrés tecnològic?

Per descomptat. El client vol portar sempre el banc a sobre i cada cop serà més exigent. A més de l’operativa bàsica, a l’app hem d’oferir-li altres serveis per assessorar-lo en els seus moments vitals més importants.