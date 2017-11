“Oferim la nostra experiència en transformació digital per ajudar a competir en mercats de valor afegit”

Per què BBVA aposta per reforçar les línies de suport a les pimes?

Les pimes són una línia de negoci prioritària per a BBVA pel seu pes al teixit empresarial del país. Per això mantenim l’aposta permanent per millorar l’oferta de valor en aquest segment estratègic per al banc. Fer-ho implica la recerca constant de solucions per a les necessitats que els clients ens expressen.

Quines són les necessitats bancàries que cal cobrir més?

Les d’accés al finançament i a tots els serveis que permeten la relació d’una pime amb clients i proveïdors. L’empresa necessita línies de risc estables que cobreixin les necessitats actuals i futures d’acord amb els plans estratègics. Per això és de gran ajuda l’aposta digital del banc per facilitar al màxim la gestió online del dia a dia.

Com ho fa BBVA?

BBVA ofereix solucions integrals a les empreses anticipant-se a les necessitats de negoci, per facilitar-los el crèdit en condicions avantatjoses i una oferta de serveis i d’inversió que permeti cobrir-los les necessitats tant de negoci transaccional com de finançament a curt i llarg termini, comerç exterior i assegurances. També oferim la nostra experiència i coneixement en transformació digital per ajudar a competir en mercats de més valor afegit.

L’assessorament és molt important. Com l’oferiu als clients pimes?

Disposem d’equips d’experts que els ajuden a anticipar-se a les necessitats i a aprofitar al màxim les oportunitats. Així, el client, a part del director d’oficina, pot treballar de la mà del nostre gestor especialista en pimes i els nostres experts en comerç exterior o en gestió de franquícies.

En què consisteix la nova línia de crèdit Click & Pay?

Click & Pay és una via fàcil de finançament per a pimes i autònoms que permet amb un sol clic pagar nòmines, impostos, proveïdors, assegurances socials i finançament d’importacions, tot de manera digital. Cada finalitat té unes condicions i terminis de devolució diferents. És una línia rotativa que el client pot tornar a disposar cada cop que venç un finançament previ.

Heu llançat BBVA Smart Business.

Smart Business és una solució integral a les necessitats dels punts de venda dels comerços, sigui quina sigui la línia de negoci. Amb BBVA Smart Business disposes d’un lloc de caixa avançat des d’on podràs cobrar en efectiu i amb targeta i que, a més, t’ajuda a portar la gestió i organització del negoci amb un software específic.

I oferiu plataformes digitals com BBVAcontuempresa i BBVA Net Cash. Com interactuen amb els clients?

BBVAcontuempresa permet compartir informació i experiències amb el banc i amb altres empresaris, i beneficiar-te dels avantatges d’aquesta visió global. BBVA Net Cash és la via digital perquè les pimes facin la gestió del dia a dia amb el banc i amb total comoditat des d’on i quan vulguin, mitjançant web o apli mòbil.

Recentment heu treut Commerce 360. Quin n’ha sigut el feedback?

És una eina de business intelligence, basada en el big data. Amb la informació d’ús del TPV del client permet facilitar als comerços dades útils estadístiques i agregades sobre el negoci, entorn i clients per prendre així decisions estratègiques i vendre més. Aquestes possibilitats i altres que dona el servei estan sent molt ben valorades pels clients que ja l’han incorporat a la majoria dels seus TPV actius.