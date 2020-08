“El sector agrícola i ramader hauria de mirar el futur amb optimisme tot i les dificultats, som una peça clau de l’economia”

Faixamata, empresa familiar de Seròs agrícola i ramadera, ha estat segona en el 1r Premi BBVA a la Innovació en Sostenibilitat Mediambiental, convocat per la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA. Es reconeix el seu sistema de gestió de purins, que redueix l’impacte mediambiental i el cost del tractament i venda posterior a plantes de compostatge.

Convertir els residus en recurs ha de ser l’objectiu de totes les granges i empreses del sector?

Seria molt important, però cal implicar-hi totes les administracions per agilitzar els tràmits de construcció i validar-los amb els plans de dejeccions actuals. Sense tanta burocràcia, tot plegat seria més viable.

La gestió de purins és un problema mediambiental. En quin grau el soluciona el sistema de gestió que heu ideat?

El sistema redueix fins a un 75% els nitrats de la part líquida dels purins i els fixa a la part sòlida. Això fa molt més fàcil transportar-los i aplicar-los

Què ha canviat a la seva granja el fet d’aplicar aquest sistema?

El maneig dels purins és molt més fàcil perquè ja no utilitzem les cisternes i els tractors per transportar-los i aplicar-los. Guanyem temps i diners.

És de fàcil aplicació?

Sí, és molt més fàcil. La part líquida ja no porta gairebé cap nitrat i es pot aprofitar per regar, fet que suposa un estalvi molt important d’aigua. Per la seva banda, la part sòlida és molt més fàcil d’aplicar perquè és matèria seca.

Amb tecnologia desenvolupada per Tecnapur, el model es pot replicar a totes les granges de Catalunya. Què suposaria la seva expansió?

Es pot aplicar a tot Catalunya però caldria permetre’n l’ús mancomunat perquè hi poguessin accedir totes les explotacions. Si no, és difícil que les explotacions petites puguin fer front als costos. Pel medi ambient seria un gran salt per reduir les aportacions de nitrats a les terres i als aqüífers, per la fàcil dispersió del producte final.

També han creat un projecte solar per a la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum que ha ajudat a reduir en un 40% el consum de l’energia elèctrica a les granges porcines. ¿Les energies netes són necessàries per millorar no només la feina dels ramaders, sinó també l’economia i el medi ambient?

Sí, ja fa més d’un any que vam instal·lar plaques solars destinades a l’autoconsum en una de les nostres instal·lacions. La reducció energètica és del 40% els mesos de menys radiació solar però a l’estiu pot arribar al 90%. És un estalvi d’energia molt important.

Què ha suposat a Faixamata aquest segon lloc en la primera edició del Premi BBVA a la Innovació en Sostenibilitat Mediambiental?

Una gran sorpresa i una gran alegria alhora. És el primer cop que ens presentem a un concurs i ens ha fet moltíssima il·lusió aquest segon premi.

A partir d’aquest premi, quins són els reptes als quals us enfronteu o s’hauria d’enfrontar el sector en matèria d’innovació?

El sector hauria de mirar cap al futur amb optimisme malgrat les dificultats i com de mal vistos que estem els ramaders industrials. Som una peça clau de l’economia de Catalunya i se’ns necessita, ara i també en un futur.