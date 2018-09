“Podem arribar a ser el número 1 mundial en el camp de la mesura de la viscositat”

El viscosímetre és un aparell que mesura la viscositat dels líquids. L’empresa catalana Fungilab té més de 30 anys d’experiència en aquest camp i s’erigeix com una de les pioneres en l’àmbit mundial.

Compteu amb 34 anys d’experiència. Per què vau decidir especialitzar-vos en els viscosímetres d’entrada?

Inicialment ens dedicàvem a importar material de laboratori, com els viscosímetres d’una firma anglesa. Era un tema que coneixíem molt a fons. Però aquesta firma va ser adquirida per una empresa americana i va desaparèixer. Això va ser el tret de sortida perquè nosaltres comencéssim a fabricar viscosímetres.

¿Com s’innova en un camp com el vostre?

El viscosímetre és un aparell que té una importància bàsica pràcticament en totes les indústries: alimentació, cosmètica, química, etc. És un aparell que, inicialment, hi havia poques indústries que el feien servir, però cada vegada s’ha anat imposant més per controlar la viscositat dels productes. Nosaltres hem anat avançant, hem anat millorant els equips, i avui en dia tenim els millors del mercat. Són els més avançats i els que tenen més projecció.

Heu obtingut premis internacionals per un model de viscosímetre rotacional sense fil. Què permet fer?

Sí, pel model V-Compact. És un instrument totalment revolucionari que es pot controlar a través del telèfon mòbil o de la tauleta. El que no s’havia fet mai, ho hem fet nosaltres. Té molt èxit i la gent que treballa amb aquest equip està molt contenta. Els premis han vingut pel salt de qualitat i pel disseny incorporat. No s’assembla a cap dels viscosímetres existents al mercat. De fet, fa uns anys era inimaginable. La nostra filosofia és anar millorant contínuament. Tenim un equip d’investigació i desenvolupament que treballa exclusivament per millorar els equips. A més, tenim contacte directe amb els clients i els preguntem sobre les seves necessitats, problemes, etc.

L’any 2010 vau desembarcar a Nova York. ¿Com ha sigut el procés d’internacionalització?

Hem obert un camí important, ja que els Estats Units són el mercat del món, i és allà on trobem la nostra màxima competència. Això sempre dificulta desembarcar en un país que, en principi, talla el bacallà. Malgrat tot, cada vegada hem agafat quotes més importants de mercat. Estem satisfets, tot i que ha comportat un esforç notable.

De fet, distribuïu en més de 70 països...

Sí, i entre aquests països hi ha el Japó i Rússia, per exemple. A més, els dos distribuïdors més importants del món han signat un contracte amb nosaltres per donar a conèixer els nostres equips. Això ens ajuda moltíssim i estem molt contents que hagin confiat en els nostres instruments.

Quin paper ha jugat el BBVA en el vostre desenvolupament empresarial?

Realment ha sigut important. Som una empresa familiar i és interessant tenir el suport del banc. El BBVA ens ha ajudat a tirar endavant aquests nous projectes, que no són gens barats. La investigació costa molts diners, es passa molt temps treballant i fins que no hi ha un resultat concret no es produeix res.

Quins reptes de futur us plantegeu a mitjà termini?

En principi, seguir treballant de la mateixa manera que fins ara. No sé on ens portarà, però podem arribar a ser el número 1 mundial en el camp de la mesura de la viscositat. De fet, no hi ha altres marques que s’acostin a la qualitat que oferim nosaltres.