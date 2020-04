“El client de BBVA té a la seva disposició tots els canals digitals del banc per fer gestions”

260x366 Laura Ortega, mànager de la factoria digital retail de BBVA a Espanya / BBVA Laura Ortega, mànager de la factoria digital retail de BBVA a Espanya / BBVA

Ara que l’estat d’alarma limita els desplaçaments, tenir-ho tot disponible als canals digitals per poder fer operacions a distància és més important que mai. Els clients del BBVA poden fa anys que poden fer gairebé el 100% de les gestions a través d’aquests canals. Laura Ortega, mànager de la factoria digital retail de BBVA a Espanya, detalla tot el que els clients poden fer a través del web i l’aplicació, i quines recomanacions ofereix el banc en aquests moments.

Davant la situació que estem vivint, què recomana BBVA als seus clients?

La nostra prioritat és salvaguardar la salut dels clients i dels treballadors i col·laborar per frenar la propagació del coronavirus. Per aquest motiu, des del primer moment BBVA ha recomanat als seus clients que facin totes les operacions i gestions a través dels canals digitals (web bbva.es, aplicació mòbil i Línia BBVA), així com a través dels més de 2.000 gestors remots per limitar al màxim les visites presencials.

Tot i això, ¿el client pot seguir anant a les oficines?

BBVA manté oberta part de la seva xarxa d’oficines amb una gestió dinàmica per adaptar-se a les necessitats que vagin sorgint. Recomanem no anar a les oficines i operar digitalment, però aquelles persones que necessitin fer gestions presencials tenen a la seva disposició tota la informació sobre les oficines obertes i els horaris al web de BBVA.

Quines gestions poden fer els clients sense haver sortir de casa?

Quasi la totalitat de les gestions bancàries que estan més sol·licitades. Això facilitarà als nostres clients seguir les recomanacions sanitàries i protegir la seva salut i la salut de la seva família. Consultar el saldo i els moviments dels comptes, fer transferències o pagar rebuts no domiciliats són algunes de les operacions més habituals que es poden fer pels canals digitals. A més, tot això amb la tranquil·litat d’operar amb la màxima seguretat. Per exemple, si el client paga les compres pel mòbil, rebrà una notificació amb els detalls de la compra si té activat el servei de notificacions que ofereix l’apli. També podrà restringir la capacitat operativa de les seves targetes, configurant-ne l’ús mitjançant permisos per disposar de més protecció en els pagaments, entre altres coses.

Hi ha persones no familiaritzades amb el món digital. Què poden fer en aquesta situació?

Un percentatge important de clients ja interactua amb el banc habitualment de manera digital, però hi ha persones que no ho havien fet fins ara. El banc està bolcat en aquestes persones per facilitar el seu accés a l’aplicació i a la pàgina web. L’entitat s’ha dirigit a aquests clients per indicar-los com crear o recuperar la contrasenya d’accés a la pàgina web o a l’aplicació. L’usuari amb el mòbil validat només haurà d’accedir a bbva.es o a l’apli de BBVA, crear un usuari i una contrasenya i operar amb facilitat. A més, si no té el mòbil validat, ho podrà fer a través d’un caixer o d’un servei específic a Línia BBVA i, un cop validat, donar-se d’alta a la banca online.