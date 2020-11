“Per empoderar les dones amb discapacitat intel·lectual les hem de formar, però també hem de crear espais on puguin dir-hi la seva”

La Coordinadora Down Catalunya ha guanyat un dels vint premis de la gestora de fons BBVA Asset Management (AM), compromesa a donar el 25% del total de la comissió de gestió del fons BBVA Futur Sostenible ISR a projectes solidaris.

Què suposa el premi per a la Coordinadora Down Catalunya?

Aquests fons ens ajudaran a fer realitat el projecte per prevenir la violència cap a les dones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals (DI) similars. No és fàcil aconseguir suport en aquests moments, tot i que el tema de la violència és molt preocupant.

Què permetrà el projecte en què invertireu el premi?

Ens permetrà explicar a les persones amb discapacitat intel·lectual quines formes de violència existeixen, com poden saber que estan patint un acte violent i què han de fer si en són víctimes. A la vegada, podrem formar infants que viuen situacions de bullying a les escoles i sensibilitzar els companys. També ens permetrà treballar amb famílies i professionals de totes les nostres entitats sòcies per establir formes conjuntes i en xarxa per afrontar aquesta problemàtica. Tenim previst crear un protocol d’actuació concret i un canal de denúncies per poder donar un suport específic en situacions de violència.

La conscienciació de la societat és clau en el projecte. Com el dureu a terme?

Gràcies al suport que ens dona BBVA estem creant muntatges audiovisuals que difondrem a la ciutadania. Són muntatges en primera persona on es dona veu a les mateixes dones. Esperem que tingui força impacte.

Amb quins hàndicaps us trobeu a l’hora de treballar l’empoderament de les dones amb discapacitat intel·lectual?

Per empoderar les dones les hem de formar, però també hem de crear espais on puguin dir-hi la seva. Aquest és el hàndicap més important amb què ens trobem. Les dones ens diuen que no se les escolta i tenim el repte de fer arribar la seva veu allà on calgui, però, a més, hem de fer que aquesta veu la portin elles mateixes per defensar els seus drets i interessos.

Quina és l’afectació real de la violència a dones amb discapacitat intel·lectual?

Calculem que seran gairebé 300 les dones i nenes beneficiades del nostre projecte. No hi ha dades oficials sobre violència amb dones amb DI. Tenim les dades de la Fundación CERMI Mujeres sobre dones amb discapacitat, que diuen que, de cada 10 dones amb discapacitat, 7 han patit algun tipus de violència al llarg de la seva vida, i que les dones i les nenes amb discapacitat tenen quatre vegades més possibilitats de patir violència que les altres dones sense discapacitat. El problema és que, molt sovint, les dones amb discapacitat intel·lectual no denuncien les situacions de violència. A vegades, perquè no identifiquen que hi ha una situació d’abús, d’altres perquè la persona agressora forma part del seu entorn proper i també perquè des dels mateixos organismes i societat no es dona credibilitat a les seves denúncies.

Quins reptes de futur teniu?

Ens hem centrat en la violència vers les dones amb DI, però també tenim unes altres violències més subtils que les podríem incloure en un tema més ampli com és la discriminació. Però sobretot volem donar veu a les persones amb DI, volem que siguin elles mateixes les que puguin defensar el seus drets i lluitar per ser ciutadanes com ho són la resta de les persones que no tenen discapacitat.