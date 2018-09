“El màrqueting sempre és la clau i en un nou producte tot comença estudiant el mercat”

260x366 Pep Garcia és el director general de la companyia / MAXCHIEF EUROPE SL Pep Garcia és el director general de la companyia / MAXCHIEF EUROPE SL

Creada l’agost de 2008, Maxchief Europe és líder global al mercat del mobiliari de contract –per a negocis i hoteleria– gràcies a la complicitat amb Maxchief Investments, amb qui exporta a més de 60 països.

Com va sorgir l’opció d’unir sinergies amb Maxchief Investments?

Teníem experiències laborals i coneixíem el mercat internacional del mobiliari de contract, així com d’altres productes 'non-food' a través de la gran distribució. També ens vam trobar que Maxchief Investments s’orientava del tot al mercat americà amb un producte de gran qualitat però inexistent en altres mercats, i sempre amb marques de tercers. Els calia màrqueting, estudiar les necessitats del mercat internacional i veure si es podia crear un producte per a tot el mercat. I és el que vam començar a fer nosaltres. Les dues capacitats van esdevenir complementàries.

Innovació i creativitat casen sempre amb la practicitat dels dissenys?

El màrqueting sempre és clau, en un nou producte tot comença estudiant el mercat. Cal fer un 'briefing' molt clar sobre funcionalitat del producte, tecnologia, cost, preu, objectiu, etc. Fins i tot, com s’embalarà i com viatjarà al client final. La innovació i la creativitat hi han de ser. Una nova tecnologia per a un producte ja existent ja és innovar. També el criteri estètic d’un bon dissenyador donant forma a la funció/preu és un factor clau.

Com s’innova en uns productes amb unes funcionalitats en principi tan delimitades?

En ser un producte molt tecnològic, hi preval la funcionalitat i les millores són més limitades, com ara petits retocs estètics. Però no podem separar l’estètica i la funcionalitat, i la primera ha de servir la segona.

L’evolució del disseny en aquest camp és equiparable, per exemple, al del món de la moda?

Els cicles de vida dels nostres producte són molt més llargs i introduir novetats és més lent, implica més tecnologia. El nostre mercat té una demanda molt tradicional. Comparat amb la moda és molt diferent: fem petites millores contínues estètiques i funcionals. En el nostre cas, a més, un dels factors de la decisió de compra és la rendibilitat del producte.

Exporteu a més de 60 països, que tenen les seves preferències.

El que fem és estandarditzar al màxim possible. Així hem pogut trobar el mínim comú denominador per a un client de l’Orient Mitjà, un europeu i un americà. Això ens ha permès ser acceptats a la majoria de mercats.

En què ha col·laborat BBVA?

Hi treballem des del principi, tant en operativa nacional com internacional: préstecs ICO, finançament d’importacions, etc. És un banc que ha entès molt bé la nostra mentalitat globalitzadora i d’internacionalització i ens ha posat les coses molt fàcils.

Quins projectes de futur us plantegeu a curt termini?

Redissenyarem la línia clàssica que tenim al mercat. També volem consolidar una compra de l’any passat: una participació important d’un proveïdor tèxtil, ja que la cobertura de cadires i taules és un producte molt important. I volem potenciar el posicionament de les marques online.