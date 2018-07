“El neuromàrqueting pren força per desenvolupar estratègies enfocades a millorar l’experiència emocional dels clients”

260x366 Alejandro Murillo és cofundador i CEO d’Imotion Analytics Alejandro Murillo és cofundador i CEO d’Imotion Analytics

Imotion Analytics utilitza la tecnologia perquè les empreses amb qui treballen adeqüin les estratègies a les necessitats dels clients. Fa poc, una experiència conjunta amb els hotels Campanile ha obtingut el reconeixement al projecte més innovador en aquest àmbit.

Sou experts en anàlisis biomètriques de persones i en neuromàrqueting. En què consisteix, tot això?

L’anàlisi biomètrica de persones no és només detectar cossos humans amb sensors, sinó extreure informació sobre sexe, edat o estat emocional, amb la qual l’únic límit d’anàlisi és la imaginació. És aquí on el neuromàrqueting pren força per desenvolupar estratègies que millorin l’experiència emocional dels clients.

Quina informació obteniu?

Edat, gènere i estat emocional. Això permet mesurar i segmentar les afluències i el trànsit de persones per observar-ne variacions. Les dades en brut són captades pels sensors utilitzant el concepte IOT. Les dades s’envien al núvol, on s’apliquen diferents algoritmes de 'machine learning' que permeten convertir-les en informació útil per ser tractada i adaptada a cada model d’anàlisi per a cada client.

¿Permeten que us anticipeu a les necessitats dels clients?

Sí, i a possibles problemes. Així, les decisions es prenen amb dades objectives i fiables. Mesurem al detall el que passa en un negoci: podem calcular ràtios de conversió segmentades segons la tipologia del client o mesurar-ne el 100% de les experiències de manera fiable, directa i no intrusiva.

¿Aquestes pràctiques poden estar renyides amb l’ètica?

La llei és molt clara. No registrem imatges ni dades individuals, sinó que recollim dades agregades i impersonals en blocs d’informació per facilitar la presa de decisions dels clients, sense envair la privacitat de les persones.

Com proposeu les solucions adequades per aconseguir els objectius?

Cada client acaba sent gairebé un projecte 'ad hoc' i, per tant, les estratègies d’acció poden variar bastant. Abans de dur a terme la instal·lació, fem un disseny adaptat a les necessitats de cada client segons els seus objectius. Un cop hem instal·lat el sistema i hem recollit les dades podem fer la primera anàlisi de situació i aplicar el servei de consultoria per proposar millores i veure l’evolució dels resultats.

Quin paper juga BBVA en el vostre dia a dia?

Hem treballat amb tres entitats bancàries quan hem necessitat solucions ràpides: liquiditat puntual per arrancar un projecte, mètodes i fórmules de facturació, i cobrament per clients extracomunitaris amb poc impacte econòmic. Amb BBVA hem trobat la relació que es pot tenir amb un 'partner' que s’involucra en lloc de ser només un proveïdor més.

Quins reptes de futur us proposeu com a empresa?

La innovació constant. La velocitat dels avenços tecnològics i científics, juntament amb els canvis conductuals socials, obren la porta a noves idees que transformaran inevitablement la indústria i el comerç. L’objectiu és portar els clients al capdavant d’aquesta transformació.