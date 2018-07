“El núvol permet que les empreses no tinguin por d’innovar”

Creada el 2010, Linke s’ha especialitzat en el desenvolupament d’entorns 'cloud' per a empreses. Forma part de la xarxa Premier Partner d’Amazon Web Services, màxima acreditació que els ajuda en l’estratègia de creixement i internacionalització.

Com ha evolucionat la tecnologia que permet que les empreses estiguin al núvol?

Ha passat de ser una tecnologia minoritària i innovadora a ser l’opció preferida –o, fins i tot, l’única– per a la majoria d’empreses i entitats. A més, ha passat de ser vista com la competència a proveir els 'datacenter' tradicionals per obrir un ventall de possibilitats d’innovació constant com són el 'big data', la intel·ligència artificial i l’internet de les coses.

Les infraestructures que dissenyeu, què ofereixen?

Sobretot, cobrir qualsevol necessitat del client, sigui disponibilitat, rendiment, reducció de costos o innovació. El núvol ens permet dissenyar i posar en marxa en molt poc temps la infraestructura necessària per a qualsevol tipus d’empresa, des d’una pime fins una multinacional, sempre amb les premisses que siguin flexibles, escalables i automatitzades.

Més enllà d’emmagatzemar-hi informació, quines possibilitats ofereix el núvol?

Dona accés a qualsevol empresa a poder utilitzar diferents serveis, però també a que puguin utilitzar plataformes del tot gestionades on desenvolupar-hi els nostres productes (PaaS) o, fins i tot, programes i aplicacions ja desenvolupats i completament gestionats que només cal contractar (SaaS).

Les empreses que són al núvol tenen més probabilitats d’èxit?

Estan preparades per a l’èxit però també el fracàs perquè el núvol precisament permet dissenyar, provar i fracassar en un espai de temps tan curt i a un cost tan petit que fa que les empreses no tinguin por d’innovar.

En pocs anys us heu expandit internacionalment. Com ha estat aquest creixement?

Estem molt especialitzats en AWS i SAP i, degut a aquesta casuística, més que escollir una geografia mesurem el grau de maduresa que té una zona en tecnologia 'cloud'. Optem per invertir en els mercats que estan més avançats en l’adopció d’estratègies al núvol. Això ens ha portat a escollir inicialment mercats com l’europeu o l’americà, però sense perdre de vista altres mercats emergents.

En què us ha ajudat BBVA en el desenvolupament de l’empresa?

Ha estat un pilar fonamental en el nostre creixement. Ens ha ajudat en tot moment a cobrir les nostres necessitats financeres, ja siguin les del dia a dia com tot les necessàries per poder créixer o per fer les inversions per poder expandir-nos.

Quins reptes de futur us plantegeu?

En la nostra proposta de mercat no només oferim serveis sinó que també hem desenvolupat tecnologia pròpia: una cartera de cinc solucions orientades a millorar els sistemes SAP que corren sobre Amazon Web Services. Per tant, tenim el coneixement i l’oferim com a servei a les empreses que vulguin anar a AWS. També tenim solucions concretes que, des del primer moment, poden aportar beneficis als clients que mouen els seus sistemes a aquesta plataforma Cloud o que vulguin integrar els seus sistemes SAP amb AWS. Hem apostat per invertir en I+D i hem creat la nostra cartera de productes. Malgrat que aquesta oferta està en una fase molt incipient, estem convençuts que ens fa destacar i ens permet oferir un gran valor diferencial.