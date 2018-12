La revolució de l'ecosistema de les 'start-ups' es debat a Barcelona amb BBVA Open Talks

“La banca està en una situació d’atzucac. Cal buscar l’equilibri entre la banca tradicional i els clients, i posar a la seva disposició les oportunitats que corresponen a aquesta nova era”, apuntava ahir Joan Piera, director regional de BBVA a Catalunya (a la imatge) en l’acte d’obertura de BBVA Open Talks, una jornada per debatre el futur dels bancs i de les oportunitats que tenen per no perdre el tren de la revolució en l’ecosistema financer. I és que el desig de satisfer i superar les creixents expectatives dels usuaris fa que el panorama financer estigui canviant a una velocitat vertiginosa.

Les noves demandes dels clients venen donades per les experiències que reben a les plataformes digitals dels gegants tecnològics. Per aquest motiu, els bancs han de fer una ràpida transició per convertir-se en companyies digitals i oferir productes que siguin útils i convenients per als clients. BBVA, que ja porta un llarg camí recorregut en aquesta direcció gràcies a l’ús que fa de la tecnologia com a facilitadora d’experiències per superar les expectatives dels clients, aposta per un model d’innovació oberta a través de la col·laboració amb l’ecosistema 'fintech'.

Canvi de paradigma

El mercat 'fintech' (finances + tecnologia) lidera la mida de les rondes d’inversions arreu d’Europa. En aquest escenari és molt important el paper que hi desenvolupen les 'start-ups' unint actors que fan canviar de paradigma el sistema financer tal com s’havia entès fins ara. “Hi ha hagut una irrupció d’empreses de diferents sectors en el món de la banca. Els que aglutinin el major nombre de clients seran els que aconseguiran l’èxit”, apuntava Manuel Romero, director de l’àrea de banca digital de la consultora Everis. És el cas de Bizum, l’apli per pagar de compte a compte des del telèfon mòbil i entre la majoria d’entitats bancàries. “Hem notat un canvi d’hàbits. Després de dos anys, tenim més dos milions i mig d’usuaris i el nostre sistema és el preferit per sobre de PayPal. De fet, l’any que ve farem el salt al comerç electrònic”, avançava Fernando Rodríguez Ferrer, responsable de desenvolupament de negoci de Bizum. “El que ens preocupa és que els clients tinguin el millor servei al marge del banc amb qui treballen”, afirmava David Jiménez, responsable de la plataforma de productes d’estalvi Raisin GmbH a Espanya. Al mateix temps, assegurava que si algú ha de desenvolupar el paper de la guillotina en aquesta revolució serà el client, ja que si els bancs no s’adapten a les seves necessitats i solucionen els seus problemes, desapareixeran. “La clau serà que les entitats bancàries passin de crear productes a crear experiències”.

Durant la jornada, la conveniència de l’ús del terme revolució o evolució en l’ecosistema financer va dividir els presents a la sala. Si bé uns assenyalaven que es tracta d’un canvi radical, altres asseguraven que no era així. “Es tracta d’un matís de temps, perquè aquest canvi ja es veia a venir fa anys”, deia Carlos Albo, de la plataforma 'insurtech' Wenalyze, que també assenyalava que el futur és tecnològic però que s’ha de seguir treballant en la personalització de productes i serveis. En aquest punt, coincidia amb Luis Maldonado, consultor d’IFC. “El terme 'fintech' és transitori. En uns anys, el que no sigui 'tech', no serà”, reblava.

