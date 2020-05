La crisi sanitària del covid-19 impulsa els pagaments a distància

La manera de relacionar-se entre empreses i clients està canviant, però això s’ha accelerat arran de la crisi sanitària derivada del covid-19. Amés, aquesta circumstància no s’ha produït només a les grans superfícies, també hi ha hagut canvis als establiments de barri. Els sistemes de pagament a distància han pres més importància que mai, tal com confirma la tendència a l’alça detectada durant l’última quinzena del passat mes de març pel que fa a l’elevat nombre d’altes al servei Bizum. En el cas de BBVA, més de 106.000 clients de l’entitat bancària s’hi van donar d’alta, amb la qual cosa l’import de les operacions realitzades a través d’aquest servei va augmentar un 7,3% des del mes de març.

Bizum als comerços

Bizum és una aplicació que facilita la transacció de diners entre dos particulars sense cap altra necessitat que la de saber el número de telèfon del destinatari. Des de finals del 2019, els comerços també poden fer servir aquest sistema de pagament per a comandes a distància, que es troba integrat a la solució Paygold de BBVA. En les darreres setmanes, s’ha quadruplicat el nombre de transaccions en comerços clients de BBVA degut al fet que s’han disparat els enviaments a domicili dels petits comerços.

És la manera que han trobat per evitar els desplaçaments de la població, sobretot en el cas dels col·lectius de risc. En el cas de Bizum, el 40% dels establiments que l’utilitzen per a les seves transaccions són clients de BBVA.

No cal un TPV

Eines com Bizum permeten que els comerços més petits i sense pàgina web puguin vendre a distància. A més, tampoc necessiten disposar d’un terminal punt de venda (TPV) mòbil per realitzar el cobrament, ja que funciona a través d’un missatge SMS o per correu electrònic, amb un enllaç al comprador perquè sigui aquest últim qui finalitzi el procés de compra a través del seu telèfon mòbil o del seu ordinador utilitzant la targeta o el servei Bizum.

Amb la intenció de facilitar la recuperació del petit comerç, BBVA ha posat en marxa un programa formatiu professional i gratuït de deu sessions de seminari digital o webinar, que estarà disponible a la pàgina web de l’entitat bancària properament. Amb aquest cicle formatiu, els comerciants descobreixen les claus per vendre a través de les xarxes socials, de WhatsApp o per correu electrònic, entre altres canals. El cicle, a més de plantejar alternatives per realitzar pagaments a través de canals no presencials, també dona claus de logística, informació que permet als comerços fer front a les etapes de la desescalada amb eines diferenciadores que impulsin les vendes a distància.

Menys efectiu

La situació actual ha fet que la retirada d’efectiu als caixers hagi minvat les darreres setmanes, tal com van aconsellar les autoritats sanitàries espanyoles amb l’objectiu de limitar-ne l’ús per prevenir contagis. De fet, la penetració de l’ús de diners en efectiu a tot l’Estat era alta abans de la crisi sanitària i en relació a altres països del nord d’Europa, on el pagament en targeta és majoritari.

La situació derivada del coronavirus, però, ha propiciat que comerços i clients s’hagin adaptat a les noves formes de pagaments amb targeta o mòbil, fins i tot per a imports relativament baixos. En aquest cas i des del primer moment BBVA ha pres mesures per ajudar els seus clients en relació a l’ús d’efectiu. Entre altres coses ha augmentat el límit de pagament contactless per poder pagar sense número pin, i amb pagament mòbil fins als 50 euros i evitar així el contacte dels usuaris amb el terminal punt de venda del comerç.