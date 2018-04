10.000 voluntaris per a la Setmana Social de CaixaBank

Més de 10.000 voluntaris desenvolupen 3.500 activitats de 1.500 entitats socials durant nou dies. Aquests són els objectius de CaixaBank de cara a la segona edició de la Setmana Social, després de l’èxit de l’any passat. Entre els dies 7 i 15 d’abril, els participants estan coneixent de primera mà la feina que fan aquestes associacions vinculades a l’Obra Social La Caixa i que tenen implantació en totes les províncies de l’estat espanyol.

La novetat per a aquest 2018 és que els empleats de l’entitat financera han pogut convidar els clients a acompanyar-los i que participin, per tant, en alguna de les activitats voluntàries que es duen a terme. Paral·lelament, la mobilització de 10.000 persones suposa que una quarta part de la plantilla de la Fundació Bancària, l’Obra Social, CaixaBank i les filials, està fent tasques de voluntariat durant aquests dies. Aquests esforços estan centrats en persones en situació de vulnerabilitat, l’acompanyament d’infants i persones grans, el foment de la cultura i el respecte al medi ambient.

Una tradició centenària de proximitat

El president de CaixaBank, Jordi Gual, destaca que l’entitat hereta la “tradició centenària de la Caixa”, i per aquest motiu manté que són “un banc amb vocació social que té com a valors intrínsecs la qualitat, la confiança i el compromís amb el desenvolupament econòmic amb les persones del territori on està”. Aquesta vocació, segons Gual, es barreja amb “la proximitat”, per detectar les necessitats i identificar les organitzacions i programes en què poden col·laborar.

Segons el president de l’entitat financera, aquesta capil·laritat es deu a la xarxa d’oficines bancàries repartides per tot el territori, unes 5.000 a tot l’estat espanyol. “Això permet tenir contacte amb projectes socials de petita envergadura, però que tenen una gran incidència a l’hora de mitigar dificultats de milers de persones”, assevera Gual.

Al seu torn, el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Cortázar, afegeix que el “fort compromís social” de l’entitat és un símbol d’identitat “únic i irrenunciable”, que assegura que forma part dels eixos de banca socialment responsable. “Una prova d’això és que els empleats han tornat a fer possible la Setmana Social amb la seva dedicació generosa, tenacitat i constància”, manifesta. Aquest esforç voluntari per al conseller delegat de CaixaBank és “motiu d’orgull”, ja que contribueix de manera desinteressada amb les entitats socials dels seus barris i pobles.

Un total de 3.500 activitats

Entre les 3.500 activitats que s'estan fent en totes les províncies de l’Estat destaquen (amb un 36%) les que tenen com a objectiu ajudar persones amb problemes de salut o discapacitat. Alhora, un 23% dels projectes estan destinats a la lluita contra la pobresa, un 18% són activitats lúdiques per a nens i persones grans, i un 10% impulsen la cultura i l’educació. La lluita contra l’exclusió social de les persones migrades ocupa un 7% de les activitats, el foment de la inserció laboral un 3%, i un 1% es destina a activitats relacionades amb la ciència, el medi ambient i la investigació.

Paral·lelament, cal afegir-hi totes les activitats dels equips de l’àrea internacional (18 països on l’entitat té oficines): hi ha 95 places de voluntariat a la Xina, Singapur, Xile, Algèria, França, Itàlia, Egipte, Sud-àfrica, els Estats Units, Anglaterra, l’Índia, Colòmbia, el Perú, el Marroc, Polònia, Mèxic, Àustria i Alemanya.

Beneficis dels voluntariats

Els voluntariats que fan les persones que hi participen van més enllà. Orgull de pertinença i de compromís, desenvolupament de competències com ara habilitats de lideratge i treball en equip, a més de la contribució en un impacte social i positiu a l’entorn del voluntari, són alguns dels beneficis que s’emporten els voluntaris.