Catalunya, país acollidor

El poble català és acollidor. Obre les portes a les persones que fugen dels conflictes bèl·lics, la violència i la persecució. Per això en dos anys Catalunya ha passat de rebre 27 persones a les 1.700 actuals. Gràcies a la tasca de la Generalitat i altres actors de la societat civil catalana, el nombre d’arribades ha pujat. I ara el país treballa per acollir més i millor.

Les persones refugiades que han arribat a Catalunya estan repartides en 19 comarques i 57 municipis. La majoria es concentren a Barcelona i a la seva àrea metropolitana, i a Lleida, Girona i Tarragona. També n’hi ha a les comarques del Bages, el Berguedà i Osona. En el seu dia a dia, les persones que són demandants de protecció internacional o refugiades reben l’acompanyament de les ONG acreditades per l’estat espanyol, que gestionen els recursos econòmics que proporciona, en bona part, la Unió Europea. Un acompanyament que es complementa amb el Programa Català de Refugi.

Es tracta d’un programa que ajuda les persones refugiades amb dificultats econòmiques i socials. Atén les seves necessitats bàsiques amb una prestació econòmica (que, com a molt, dura un any), els proporciona un mentor i afavoreix la seva autonomia social i laboral i la plena ciutadania, amb la intenció de facilitar la seva inclusió a la societat com a ciutadans de ple dret, especialment en l’àmbit municipal.

La particularitat del programa de mentoria és que es fa en grup. Avui, més de 1.316 persones s’han format per ser mentors d’aquesta iniciativa. Funcionen 96 grups, repartits en 15 comarques. Són amics, famílies o persones que no es coneixien i han creat grups al seu municipi per ajudar els nouvinguts. Durant un any destinen dos o quatre hores de la setmana a ajudar un refugiat amb l’aprenentatge del català o en la recerca de feina.

A part del Programa Català de Refugi, des del Govern s’ajuda els refugiats en altres aspectes, com la recerca d’habitatge o la formació. També es dona suport a les persones nouvingudes en la seva inserció laboral.

20 milions de refugiats al món

Al món hi ha més de 60 milions de persones que s’han vist forçades a fugir de les seves llars a causa de guerres o la vulneració dels seus drets humans. D’aquestes persones, 40 milions s’han desplaçat però segueixen als seus països d’origen, mentre que la resta són refugiades i sol·licitants d’asil.

S’estima que l’any 2017 van arribar unes 31.000 persones que van fer petició de protecció social i es calcula que els dos pròxims anys poden arribar a l’estat espanyol unes 50.000 persones. Aquesta xifra suposa menys d’un 1% del total de la població espanyola, quantificada en 46,7 milions de persones.

Municipis que acullen

Per tal de seguir acollint persones, la Generalitat ha posat en marxa un projecte pilot que vol donar a conèixer a la societat els aspectes positius que té per a tots l’acollida de refugiats. Un exemple és el cas dels Kalodnytski, una família d’Ucraïna que va ser acollida pel municipi de Sant Guim de Freixenet (a la Segarra), el qual li va proporcionar un habitatge en un equipament del rectorat i un acompanyament.

Després d’un any de viure al poble, la família conviu amb la resta de veïns, ha après català i té més autonomia. Els seus membres treballen en empreses locals i la filla menor ja està escolaritzada. A més, tenen un ampli coneixement de l’entorn. Gràcies a aquesta experiència, el municipi habilitarà un nou habitatge que acollirà un alberg, que alhora donarà feina a una nova família refugiada.