Un espai pioner per acompanyar infants i joves amb trastorns de salut mental

La consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, han presentat la unitat terapèutica educativa i residencial Acompanya’m, per a infants i joves amb trastorns de salut mental. És la primera unitat d’aquest tipus a tot l’Estat, i forma part de la xarxa pública de salut. Disposa de 30 places per a ingressos màxims de 18 mesos. En aquests moments ja acull 16 joves.

Vergés considera que és un centre pioner perquè “respon amb creativitat a les necessitats que tenen aquests infants i joves”. “L’espai no és un centre hospitalari, sinó una llar, un lloc que els genera el màxim confort possible i on tenen el suport dels professionals”, diu Vergés. Tot plegat -afegeix la consellera- per aconseguir que els joves “tinguin un projecte de vida i les mateixes oportunitats que tothom”.

Segons el conseller El Homrani el centre representa valors amb els quals treballa la Generalitat i facilita l’atenció integral a les persones, especialment de les més vulnerables, situant-les al centre de les polítiques del govern. “Reforçarem l’atenció i la interacció social i sanitària com un espai d’intens treball bilateral per abordar els reptes de la societat en autonomia personal, salut mental o envelliment”, apunta.

Acompanya’m és un dispositiu dissenyat per Salut i per Treball, Afers Socials i Famílies que gestiona l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. La iniciativa també compta amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament, que hi ha aportat professionals docents.

Llars de convivència per a infants i joves

En marxa des de l’abril, la unitat Acompanya’m es troba al monestir de Valldonzella de Barcelona. Ocupa 1.265 metres quadrats i l’espai s’ha remodelat completament. De les 30 places del centre, 25 són per a infants i joves sota la tutela de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). Les places restants són per a infants o adolescents derivats dels departaments de Salut -centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ)- o de Treball, Afers Socials i Famílies. Els joves són atesos en cinc apartaments, anomenats “llars”, amb capacitat per a 5 o 6 persones.

Atenció integral: família i entorn

Acompanya’m s’adreça a infants i joves que pateixen un Trastorn Mental Greu (TMG) o persistent en el temps, que repercuteix en les seves relacions psico-socials, o que presenten risc de desenvolupar un trastorn mental; tot plegat associat a un entorn social i familiar complex. L’objectiu de la unitat és aconseguir la recuperació dels joves i facilitar que tornin al seu entorn, evitant així l’estigmatització i l’exclusió social. Per assolir-ho, ofereix un tractament personalitzat i comunitari que integra aspectes clínics, familiars, socials i educatius.

Formen l’equip d’atenció 45 professionals de diferents col·lectius, especialitzats en salut mental i de l’entorn educatiu: psiquiatres, psicòlegs, infermeres i auxiliars d’infermeria, treballadors socials, educadors socials i mestres.

A Catalunya, un 4,7% de la població menor de 18 anys ha sigut atesa en algun centre de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ), és a dir uns 65.221 infants, adolescents i joves. D’aquests menors atesos, un de cada vuit té un diagnòstic de trastorn mental greu. D’altra banda, un estudi elaborat per la DGAIA l’any 2013 conclou que el 24% d’infants i adolescents atesos pateix algun problema de salut mental.

EL NOU MODEL D’ATENCIÓ A LA SALUT MENTAL I LES ADDICCIONS

L’atenció a la salut mental i les addiccions és una prioritat per al departament de Salut, i així es recull a les Estratègies de salut mental i addiccions 2017-2020. Això va acompanyat de l’increment pressupostari més gran de la història en l’àrea de salut mental, amb una inversió addicional de 70 milions l’any passat, amb els quals s’han contractat més de 650 professionals dedicats a l’atenció a la salut mental i les addiccions, més de la meitat amb perfils de psicologia, d’infermeria i d’educació social.