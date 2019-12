Les 5 professions més demandades per al 2020 busquen candidats

Catalunya, i especialment l’àrea metropolitana de Barcelona, s’ha convertit en un dels principals pols digitals d’Europa. Aquest desenvolupament tecnològic està accelerant les necessitats de talent en competències digitals amb perfils especialitzats, però la realitat és que el volum de professionals formats en el mercat no ha crescut de manera proporcional a la demanda.

40% d'augment És el creixement anual de les ofertes laborals digitals

Els professionals del big data, business intelligence, internet de les coses (IoT per les sigles en anglès), cloud i 3D són actualment dels més buscats per les empreses de cara a 2020.

Per revertir aquesta situació descompensada, el Govern de Catalunya ha aprovat la creació d’una oficina per impulsar el talent digital i incentivar així la competitivitat de les empreses del sector tecnològic.

540x550 Imatge de la campanya de difusió de la Barcelona Digital Talent Imatge de la campanya de difusió de la Barcelona Digital Talent

Aquesta iniciativa forma part de la participació de la Generalitat en el programa Barcelona Digital Talent, al qual s’han adscrit conjuntament els departaments de Polítiques Digitals i Administració Pública; Treball, Afers Socials i Famílies, i Empresa i Coneixement. El programa Barcelona Digital Talent preveu una dotació econòmica de 366.000 euros i s’estendrà fins l’any 2021.

L’aliança Barcelona Digital Talent pretén captar i retenir professionals digitals dels àmbits local i internacional per donar resposta a la manca de talent digital i al creixement del sector TIC, que demanda perfils amb competències digitals especialitzades amb la voluntat de situar el país a l’avantguarda del talent digital.

Perfils més demandats

Especialista en 'big data' i anàlisi de dades massives

Aquests especialistes tenen un gran repte: transformar de manera efectiva grans conjunts de dades en informació útil i extreure’n nou coneixement. Permeten a les empreses processar automàticament en temps gairebé real les dades que genera la seva activitat i integrar el coneixement en processos de negoci (per exemple recomanacions de clients, prediccions de la demanda, prediccions d’avaries).

IoT, connectats permanentment

L'internet de les coses (IoT) permet connectar objectes a internet gràcies a nous sensors i sense necessitat d’una interacció persona-persona o persona-màquina. L'IoT facilita el desenvolupament de sistemes distribuïts més eficients. Des de les ciutats i els aeroports fins a les plantes de fabricació i rutes de comunicació, permet la interacció amb els usuaris mitjançant sensors.

'Business intelligence' per ajudar a la presa de decisions

En aquest món actual que canvia tan ràpidament, la intel·ligència aplicada als negocis és més necessària que mai. La business intelligence permet convertir dades brutes en informació útil, i la informació significativa en la mena de perspectiva que impulsa una presa de decisions estratègiques i tàctiques.

El 3D, produint a qualsevol lloc

Moltes empreses adopten les tecnologies d’impressió 3D per la seva capacitat de reduir la càrrega de treball i reduir costos de producció. La capacitat de produir components a petita escala i en qualsevol lloc del món fa possible el desenvolupament de models per distribuir components i peces de recanvi, reduint així els costos de transport i emmagatzemament de productes acabats.

Cloud, accés ràpid i immediat a la informació

Les tecnologies al núvol o cloud han canviat les regles del terreny de joc. A mesura que creixen les tecnologies de la informació, les organitzacions busquen noves maneres de guardar la informació i d’accedir-hi més fàcilment.