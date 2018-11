L’afició a la lectura és descobrir nous mons i deixar anar la imaginació. És tenir accés a la informació i al coneixement.



A la biblioteca tens llibres, revistes, diaris, CDs i DVDs i una agenda d'activitats per a totes les edats. És l’entorn perfecte per créixer personalment i formar part d’una comunitat i ens familiaritza amb la societat de la informació. Hi ha més de 400 biblioteques públiques arreu de Catalunya. En tens una molt a prop teu. Gaudeix de la lectura.