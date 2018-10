Conducció i meteorologia

Les inclemències meteorològiques dificulten la conducció i és molt important extremar al màxim les precaucions. En cas de pluja cal reduir la velocitat i augmentar la distància de seguretat entre vehicles, atès que la calçada està mullada i augmenta el risc d'accident.

Amb neu o gel a la calçada cal conduir amb suavitat, no frenar bruscament, augmentar la distància de seguretat, seguir les roderes o empremtes deixades per altres vehicles i portar les cadenes per si són necessàries.

Si conduïu amb boira cal moderar la velocitat, augmentar la distància de frenada i no avançar si no és necessari. A més, cal utilitzar almenys els llums d'encreuament i els llums antiboira davanters, els posteriors només en cas de boira molt espessa perquè enlluernen.

En el cas de vent s’ha de reduir la velocitat, corregint les desviacions per mantenir la trajectòria del vehicle. En el cas d'avançar vehicles de grans dimensions, vigilar especialment amb la distància de separació lateral.

Més informació a: transit.gencat.cat