Austeritat i competència. Aquestes són les dues vies sobre les quals se sustenta el projecte per al Barça de l'exdirectiu blaugrana Emili Rousaud. La seu n'és un exemple. El local, situat a Travessera de les Corts, és el que l'exdirectiu buscava: "Volíem ser austers, donar exemple i tornar a les Corts, al cor del barcelonisme".

Rousaud planteja la renovació del primer equip en un termini de dos anys, sanejar el club i treballar per la unitat al Barça. "S'ha de renovar l'equip fitxant jugadors talentosos i joves que encara no hagin esclatat al club on estan jugant. El Barça s'arreglarà pencant, no de forma miraculosa", ha explicat. Per fer-ho, té intenció de vehicular-ho a través d'un secretari tècnic. "Tenim lligat un dels millors secretaris tècnics. Una persona que en la seva trajectòria professional s'ha equivocat molt poc a l'hora de fer fitxatges. Buscaria buscar nous Pedris", ha exemplificat el precandidat, que ha tornat a posar Neymar i "un altre jugador que no deixarà indiferent ningú" al radar dels objectius immediats per reforçar l'equip. Això sí, lliures de traspàs i, en el cas del brasiler, sense litigis a la vista: "Cal que s'incorporin al final del seu contracte i que no tinguin demandes contra el Barça".

Fracàs d'una candidatura unitària

Rousaud també ha parlat de l'Espai Barça, i en concret de la impossibilitat de poder-lo erigir en aquests moments: "El projecte s'aparcarà fins que no es resolgui el problema d'equilibri econòmic del club. Quan arribi el moment es farà una consulta als socis". El precandidat també ha informat que s'ha reunit amb la gran majoria de precandidats a la recerca de consens i d'una candidatura unitària. "Sembla que ningú és conscient de la greu situació que vivim. Cal deixar els ismes de banda i mirar de fer el bé per al club. Tots som bons barcelonistes. Estic disposat a no ser el primer, però posem-nos d'acord", ha manifestat.

A curt termini, l'aspirant confia en tenir les signatures necessàries per ser candidat oficial a les eleccions del 24 de gener. "Hem creat una xarxa de recollida de firmes per a persones que no es puguin desplaçar. A qualsevol punt de Catalunya es podran recollir signatures de socis que així ho vulguin", ha explicat.