Els nervis s'apoderen dels precandidats a la presidència del Barça a pocs dies d'haver d'entregar les signatures

Quan falten pocs dies per a la data límit per arribar a les 2.257 signatures necessàries per convertir un precandidat a les eleccions al Barça en un candidat, els nervis s’han apoderat de la major part de seus electorals. Malgrat que portes enfora el missatge sempre és d’optimisme, fonts de fins a cinc candidatures admeten a l’ARA que potser no arribaran a la xifra necessària. Els equips de campanya de Joan Laporta i Víctor Font, de fet, treballen amb un escenari amb només dos o tres candidats finals. Quatre com a molt. Molts precandidats confien guanyar temps modificant el calendari electoral. Així, avui està prevista una reunió de la junta electoral, presidida per Carles Tusquets, que consultarà amb la Generalitat com afecta en els darrers dies de recollida de firmes les noves mesures contra el coronavirus.

"La pandèmia ho ha fotut tot. El calendari és el pitjor. Sense partit a l’estadi, amb la gent amb por, està costant massa", expliquen des de la candidatura de Jordi Farré. El covid-19 ha alterat la manera de preparar la cursa electoral. Si abans les candidatures amb opcions de passar el tall es guardaven cartes amagades per sorprendre en el tram final, ara molts aspirants a la presidència admeten que han gastat gairebé totes les bales, ja que necessitaven cridar l’atenció per poder aconseguir les signatures. De fitxar Neymar a enderrocar l’estadi, de crear una franquícia als Estats Units a avançar el retorn dels espectadors treballant amb Oriol Mitjà, els precandidats han intentat seduir la massa social barcelonista. I ni així semblen amb opcions de passar el tall. "La crisi econòmica també ha provocat que a diferència d’altres anys costi fer una campanya prometent fitxatges, ja que els socis saben que no hi ha diners", s’admet a la candidatura de Rousaud, on es puntualitza que Josep Maria Minguella no va prometre que tingués un acord amb el davanter del Borussia Dortmund Haaland. "Va explicar que ja sabia quines eren les condicions si es vol negociar amb ell, ja que és una persona amb contactes", afegeixen. El nom propi fins ara, de fet, ha sigut el de Xavi Hernández.

Gairebé sense temps, els precandidats, que en alguns casos han invertit grans sumes de diners en empreses de comunicació i anuncis, intenten superar el tall amb un esforç final. Emili Rousaud, però, ja ha aixecat la veu demanant posposar les eleccions fins que la situació sanitària millori. "Entre les signatures compromeses i les que tenim podem arribar a passar el tall. Ara, amb les noves restriccions tot queda una mica en l'aire. Jo el que faria és una suspensió temporal i en el moment que s'aixequin les restriccions, tornar a recollir signatures" explica. L’exvicepresident afirma haver parlat amb altres precandidats, que ho veurien igual. Freixa, que també afirma que passarà el tall, s'ha queixat dels impulsors de la moció de censura contra Bartomeu: "Quan van iniciar-ho en plena pandèmia sabien que el calendari seria complicat. I ara costarà que els socis vagin a votar el dia de les eleccions, sense poder entrar al camp".

Una de les novetats d’aquesta campanya ha sigut que molts precandidats han apostat per anar a buscar el vot a casa del soci. "Si Mahoma no va a la Meca, la Meca anirà a Mahoma", diuen des de la candidatura de Xavi Vilajoana. "En una època en què sembla que tot és possible amb una pantalla, ens adonem que el cara a cara segueix sent important. Canvia molt quan un soci pot preguntar als ulls, quan pot anar a un acte", explica un membre de l’equip de Víctor Font, que, com Laporta, no ha deixat de fer actes pel territori tot i que suposa un gran esforç, ja que amb les mesures contra el covid-19 sales que estarien plenes ara han de limitar l'aforament.

Les eleccions més atípiques de la història del club arriben a la seva primera data clau, quan se sabrà quants precandidats es queden en el camí. Una oportunitat per veure si Laporta marca territori, tal com semblen indicar les enquestes, abans de jugar-s’ho tot en les dues setmanes finals d’unes eleccions vitals. Dins del club un treballador admet que "guanyi qui guanyi, arribarà al club al febrer i es trobarà una entitat que potser no pot pagar els salaris mensuals". Qui guanyi sortirà d’unes eleccions estranyes per entrar en un club contra les cordes.